В Мариуполе появится центр обслуживания для моряков. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в этом году планируют открыть центр обслуживания для моряков государственного предприятия «Морречсервис» («Моррічсервіс»). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы морского и речного транспорта Украины.

Так, в Украине около 200 тысяч моряков. Ежегодно государство предоставляет больше 100 тысяч услуг украинским морякам. Каждые 5 лет моряк нуждается в обновлении своих свидетельств и дипломов. «Ежегодно сотни тысяч моряков Украины обращаются к государству для получения документов, таких как удостоверение личности моряка, свидетельство на управление малым или маломерным судном, специалиста судовой команды морских судов и другими. И люди, которые имеют очень сложную профессию, все это время сталкивались с бюрократией, коррупцией, распыленностью функций государственных учреждений, очередями, ограниченными датами для получения услуг. Центр позволит построить единую прозрачную государственную систему предоставления услуг, а очереди и возможность планировать личное время будут упорядочены электронными сервисами», – говорится в сообщении.

На днях первый такой центр открыли в Одессе. «В 2019 году ставим цель – открыть такие центры в Мариуполе, Херсоне и Измаиле и открыть онлайн-кабинет клиента, которым смогут пользоваться как моряки, так и владельцы судов. До 2021 года планируется запуск 14 таких центров по Украине. В центрах это впервые, когда на одной локации моряк может получить все необходимые услуги – от прохождения государственной квалификационной комиссии до продления действия документов. Кроме того, наша цель объединить все услуги в сфере морского и речного транспорта на одной локации», – сообщил глава Госслужбы морского и речного транспорта Украины Дмитрий Петренко.

Всего планируют предоставлять организационно-техническое обеспечение для 75 необходимых морякам услуг и со временем расширить перечень возможностей развития предприятия с целью предоставления всех сервисов для моряков на одной территории.

Как сообщается, подача документов займет 15-30 минут, а 20 работников за день смогут принимать до 150 обращений.