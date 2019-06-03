У мариупольских чиновников украли монитор и два карандаша: Вор задержан. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) патрульные задержали предполагаемого похитителя, который украл из здания Департамента государственной социальной защиты монитор и канцелярские принадлежности. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает патрульная полиция Донецкой области.

«Накануне за помощью полиции обратились работники Департамента государственной социальной защиты и сообщили, что в обеденный перерыв в здание зашел темноволосый мужчина в темной одежде и похитил из помещения монитор и два карандаша», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что подъезжая к месту вызова, по улице Университетской патрульные заметили подозрительного мужчину, который был похож по описанию на предполагаемого вора. Во время поверхностной проверки в его кармане полицейские нашли 2 карандаша. 46-летний гражданин признался, что именно он похитил монитор и продал его неизвестным лицам. Осматривая прилегающую территорию возле здания, инспекторы заметили черную куртку, в которую был завернутый похищенный монитор. Задержанный пояснил, что эта куртка принадлежит ему.

Для дальнейшего установления обстоятельств на место вызвали следователей Центрального отделения полиции.