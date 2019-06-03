Несмотря на обстрелы: В Песках и Майорске строят детские площадки (Фото). Новости

В военно-гражданскую администрацию Зайцево (Донецкая обл.) обратились жители с просьбой о завозе песка в населенные пункты Пески-2 и Майорск. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает военно-гражданская администрация поселка Зайцево.

Песок необходим как для благоустройства детских площадок, так и для текущего ремонта гуманитарного штаба и частных домов. Сегодня песок был завезен.

«Несмотря на постоянные обстрелы, разрушение жилья, люди не теряют силы духа и не оставляют надежды на лучшее будущее. В селе рождаются дети. Люди ремонтируют дома и хозяйственные постройки», – говорится в сообщении.