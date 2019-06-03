В Донецкой области появились велопатрули туристической полиции (Фото). Новости

В Донецкой области с июня начала действовать туристическая полиция. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

В частности, вело- и мотопатрули появились в Мариуполе, Мангушском и Славянском районах.

Таким образом модернизировали работу полиции прибрежной зоны и повысили уровень безопасности граждан в местах отдыха. «Маневренные вело- и автопатрули могут быстрее реагировать на вызовы на участках дороги, где не проедет автомобиль», – говорится в сообщении.

Также напоминается, что морская полиция контролирует правопорядок береговой линии побережья Азовского моря.