Представители ПА ОБСЕ поражены условиями, в которых люди вынуждены пересекать линию разграничения, – Денисова. Новости

Представители Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ поражены условиями, в которых люди вынуждены пересекать линию разграничения на Донбассе. Об этом сегодня, 3 июня, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Так, сегодня Денисова со своими представителями провела встречу с главой Генерального комитета ПА ОБСЕ по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам Маргаретой Кинер Неллен, докладчиком комитета Кирякосом Кирякоу-Хаджиянни, а также заместителем директора Венского офиса взаимосвязи ПА ОБСЕ Марком Кариаллетом.

«Они только что вернулись из поездки на Донбасс, в частности, посетили КПВВ "Станица Луганская". Представители ПА ОБСЕ были очень поражены условиями, в которых люди вынуждены пересекать линию соприкосновения. Кстати, во время нашей первой встречи в декабре 2018 года я указывала на эту проблему и очень хорошо, что они собственными глазами это увидели. Я отметила, что ремонт моста в Станице Луганской и открытие КПВВ "Золотое" очень важны, ведь это уменьшит нагрузку на единственный КПВВ в Луганской области», – рассказала омбудсмен.

По ее словам, еще одним из затронутых вопросов представителями ПА ОБСЕ были социальные выплаты, в том числе пенсионные, жителям временно неподконтрольных украинской власти территорий. «Подчеркнула, что статус ВПЛ для пенсионеров является дискриминационным и от этого надо отходить. Представители ПА ОБСЕ согласились со мной в этом. Кстати, уже почти 3 года в Верховной Раде находится инициированный мною законопроект № 6692, который может решить этот вопрос», – добавила Денисова.

Также обсудили вопросы освобождения военнопленных и политзаключенных, содержащихся на территории РФ и Крыма. Договорились, что представители ПА ОБСЕ будут пытаться посетить украинских граждан.

«Глава комитета ПА ОБСЕ заверила, что все эти проблемные вопросы будут включены в отчет, который будет представлен во время Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге», – подытожила Людмила Денисова.

Читайте также: