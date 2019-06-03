Станет ли мир ближе? Реакция экспертов на возвращение Кучмы в переговоры по Донбассу. Статьи

Второй президент Украины Леонид Кучма снова будет представителем Украины на переговорах в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сегодня, 3 июня, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что Леонид Кучма представлял Украину в ТКГ в 2014-2018 годах. Осенью минувшего года 80-летний второй президент вышел из состава ТКГ, сославшись на возраст. После него представителем Украины на переговорах стал экс-премьер, бывший министр обороны Евгений Марчук. Однако 19 мая 2019 года Марчук оставил эту должность.

В результате переговоров команды нового президента Украины Леонид Данилович дал согласие вернуться в Минский переговорный процесс. И уже 5 июня он будет возглавлять украинскую делегацию на очередном заседании ТКГ в Минске.

В ходе сегодняшнего брифинга Кучма пояснил, что не мог не согласиться на предложение президента Зеленского, «потому что Украина переживает не лучшие времена своей истории». Он также отметил, что «в период, когда в Украине война, политических противоречий стало намного больше, чем было». И подчеркнул, говоря о переговорах Минской группы, созданной в рамках «нормандского формата»: «Если мы принимаем там какие-то решения, согласованные, то они и в Украине должны выполняться».

Зеленский, в свою очередь, отметил: «У нас действительно есть конкретные предложения, новые решения, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается». Он также подчеркнул, что у него и Кучмы общая позиция – возобновление переговоров в «нормандской формате» и разблокирование Минского процесса.

Некоторые новые предложения будут обсуждены в столице Беларуси 5 июня. «Я хочу, чтобы все предложения были объединены понятными сроками выполнения», – сказал глава государства.

«Донецкие новости» расспросили экспертов, что значит этот ход команды Владимира Зеленского и есть ли шанс, что с возвращением Леонида Кучмы в переговорный процесс урегулирование ситуации на востоке Украины «разморозится». Мнения политологов, обозревателей, общественников разделились.

Денис Попович, военный обозреватель:

– Мне не очень понятно, почему Кучма решил вернуться, ведь он сам попросился «на покой». Я могу лишь предполагать, что это связано с уходом Медведчука, который ранее был посредником между Украиной и Путиным. Команда Зеленского испытывает кадровый голод, поэтому разбрасываться такими опытными людьми, как Кучма, им не с руки.

Прорывов в переговорном процессе не жду, как их не было и все то время, пока Кучма находился в составе ТКГ. Я много раз говорил, что решение проблемы Донбасса целиком и полностью зависит от желания Путина, а пока нет предпосылок для того, чтобы Путин пошел на уступки.

Александр Леонов, исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований «Пента»:

– Очевидно, что возвращение Кучмы связано с тем, что у Зеленского нет фигуры, равнозначной Марчуку. И соответственно, пришлось обращаться к «старым кадрам». Тут стоит вспомнить тайные переговоры, тайные визиты зятя Кучмы – бизнесмена Виктора Пинчука в Администрацию президента, о чем сообщали журналисты. Возможно, возвращение Кучмы в ТКГ стало частью закрытого пакета обсуждений. А уход Марчука из ТКГ может быть связан с тем, что он не согласился на те ходы в процессе переговоров, на которые согласился Кучма.

Что до самих инициатив по возрождение реального переговорного процесса, то пока ничего неизвестно, кроме загадочной фразы о неких «наработках». Такие вещи нужно обсуждать и в обществе, и среди политикума, чтобы это не стало громом среди ясного неба. Нужно помнить, что все зависит от России. Если она выведет войска и передаст Украине контроль над границей, то война закончится через пару недель. А сделать что-то быстро в нынешних условиях Украина может лишь капитулировав.

Руслан Калинин, руководитель Всеукраинской ассоциации переселенцев:

– Решение позитивные. Кучма может быть временной компромиссной фигурой. Несмотря на неоднозначное отношение к его персоне, никто не может поспорить, что это один из самых опытных и авторитетных политиков. Его хорошо знают в Европе, США и России. Но долго на авторитете не выедешь, и нужно показывать результат. Важно смотреть на «второй эшелон» переговорщиков. Нужно перезагрузить всю рабочую группу. И, я уже не раз об этом говорил, в нее должны входить и представители переселенцев.

Олег Стариков, эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке:

– Возвращение Леонида Кучмы в качестве украинского представителя в ТКГ – это сильный ход. Как мне кажется, одно из самых удачных решений нашего нового президента. Это значит, что Зеленский не только говорит, что хочет нормализовать ситуацию на Донбассе, но и намерен реально решить ее – в ближайшее время.

Экс-президент Украины Кучма говорит с президентом РФ Путиным на одном языке. Они знают друг друга, оба понимают, что такое система госбезопасности (Путин – ФСБшник, Кучма работал в военно-промышленном комплексе, который плотно взаимодействует с системой госбезопасности). К тому же, Леонид Данилович лично знает нынешнего президента России.

Важно и то, что Кучма заявил, что не будет «свадебным генералом». То есть ему будут даны соответствующие полномочия, которых, возможно, не было ранее (что могло тормозить переговорный процесс).

Надеюсь, вскоре мы увидим выполнение первого (важнейшего) пункта Минских соглашений – полное прекращение огня. Не на время жатвы, как сейчас озвучено, а на постоянной основе.

Тарас Загородний, политэксперт:

– Переназначение Кучмы в ТКГ – однозначный плюс. Он пользуется большим авторитетом на постсоветском пространстве, имел и имеет контакты с российским руководством. Настоящий политический тяжеловес. Надеюсь также на возвращение Марчука.

Неспособность в полной мере воплотить в жизнь «Минск-2», в том числе при участии Кучмы в ТКГ, связаны с тем, что соглашения были своеобразным договором о перемирии. Россия интерпретировала его по-своему, Украина – по-своему. Каждый думал «продавить» оппонента. Вот только наша страна все эти годы не была под санкциям. А Россия – была. И мечтает от них избавиться. Так что именно сейчас, после смены власти в Украине, после желания снять санкции как со стороны РФ, так и со стороны Европы, мы получили благоприятный момент, чтобы начать реальные переговоры о мире на Донбассе.

Главное – прекращение огня, что значится первым пунктом. А потом возможны варианты. Для нас выгоднее получить контроль над границей до выборов на временно неподконтрольных территориях. Иначе получим раковую опухоль в теле Украины. Но без компромиссов не обойтись. И выполнять неудобную для официального Киева политическую часть (амнистия, статус) тоже придется. Возможно, в несколько иной интерпретации, но – придется.

Кирилл Молчанов, политолог:

– Достаточно грамотный кадровый шаг. Кучма – это тяжеловес, причем не только в украинской политике. У Зеленского банально нет людей такого масштаба. К тому же, Леонид Данилович уже имеет опыт переговоров не только в Минске, но и с высшим руководством РФ.

Также стоит обратить внимание, что Кучма ушел осенью с этой же должности, ссылаясь не только на возраст, но и на отсутствие политической воли у руководства страны для реального урегулирования на Донбассе. И вернулся он, похоже, почувствовав ветер перемен и окно возможностей от Зеленского на имплементацию «Минска-2». Насколько серьезны планы по Донбассу у ЗеКоманды, мы увидим уже 5 июня на первой встрече в столице Беларуси. Пока что ситуация вызывает сдержанный оптимизм.

Андрей Кривцун, РПД «Донецкие новости»

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