Причастны военнослужащие и правоохранители: На Донетчине наладили производство и торговлю фальсифицированным алкоголем (Фото). Новости

Преступную схему изготовления и сбыта фальсификата алкогольных напитков обнаружили в Донецкой области. Об этом сегодня, 3 июня, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

По его словам, установлено, что группа жителей Донецкой области изготавливала и сбывали в разных областях Украины, в том числе и на неподконтрольной украинскому правительству ее части, фальсификат алкогольных напитков.

В марте-июне схема была обнаружена и задокументирована. А сегодня в ходе проведения санкционированных обысков складских помещений в Краматорске и Константиновке, оптовых торговых точек и мест проживания фигурантов дела было обнаружено и изъято более 700 десятилитровых тетрапаков (общим объемом 7000 литров), более 85 тыс. бутылок готовой продукции фальсифицированного алкоголя, 920 тыс. гривен, 9 850 долларов, полученных от продажи фальсификата, бухгалтерские документы и черновые записи о местах реализованной продукции, ее объемов и полученных сумм.

Сейчас проводятся следственные действия по установлению всех причастных к данной схеме, в том числе военнослужащих и правоохранителей.

Всем причастным будет объявлено о подозрении и избрана мера пресечения.