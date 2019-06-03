ЦИК распределила средства на внеочередные парламентские выборы. Главная

Центральная избирательная комиссия Украины утвердила распределение средств госбюджета на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов 21 июля на почти 2 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

«Расходы ЦИК составляют 406 млн. 802 тыс. 43 гривны. На избирательные комиссии распределено 511 млн. 72 тыс. 292 гривны, на участковые избирательные комиссии – 1 млрд. 220 млн. 431 тысяч 103 гривны. Вместе с тем, распределением предусмотрен резерв средств, который составляет 271 млн. 214 тыс. 562 гривны. Также утверждены средние нормы расходов окружной избирательной комиссии и средние нормы расходов для нужд участковых избирательных комиссий на подготовку и проведение внеочередных выборов», – говорится в сообщении ЦИК.

Кроме того, в комиссии сообщили, что сегодня на заседании зарегистрированы 11 кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются как самовыдвиженцы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

Читайте также: