Бюрократия неистребима: В «ДНР» показали очереди за паспортами РФ (Видео). Новости

В «ДНР» до сих пор не увеличили график работы «миграционных отделов» (паспортных столов), в которых принимают документы на паспорта РФ. Отделы ведут прием всего 3,5 дня в неделю, что порождает огромные очереди. А из-за нехватки персонала – в день могут принять до 40 человек. Об этом рассказали жители Донецка, Горловки и Макеевки.

Согласно общему графику все паспортные столы «ДНР» принимают документы:

вторник, среда, пятница – с 8:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00;

суббота (короткий день) – с 9:00 до 13:00;

выходные – воскресение, понедельник.

Так, Евгения, проживающая в Горловке, отмечает, что в городе работает всего 3 паспортных стола – по одному в каждом районе (Центрально-городском, Никитовском и Калининском). Их работа ограничена не только 3,5 днями, но и возрастом обратившихся. «В обычные дни до 15:00 принимают взрослых, а с 15:00 до 18:00 – на паспорта ДНР детей с 14 лет», – уточнила она.

Сама Евгения пытается подать документы на российский паспорт в Центрально-городской паспортный стол еще с 13 мая. «Приехала я к 7 утра, там уже была огроменная очередь. Очередь идет по записи, я приехала 13 мая и на российский паспорт была уже 226-я. И с этого момента я стою. Через 2 недели в эту очередь записалось более 400 человек, а на паспорт ДНР – более тысячи. В Никитовском районе – на российский паспорт было более 100, в Калининском – около 200», – рассказала женщина.

Как и везде, две очереди (на российский и «республиканский паспорта) ведутся в письменном виде, в тетрадях. «Их ведут дежурные – это такие же люди из очереди, как и мы. Просто у них есть возможность там дежурить. Это те, кто рядом живет. Это люди начального пенсионного возраста – они не работают и имеют возможность здесь постоянно находится», – пояснила Евгения.

«В Луганске выдают талоны хотя бы на очередь. У нас талоны не выдают, т.к. был инцидент еще при получении паспортов ДНР. Я получила такой талон, он был на начало февраля. Выдавал начальник паспортного стола. При мне моя подруга попросила срок пораньше – в октябре ей нужно было уже ехать в Россию, и он ей выдал, бесплатно. А потом его выгнали с работы, потому что, как оказалось, он этими талонами еще и торговал», – вспоминает женщина.

«На паспорт ДНР очередь движется быстрее – в день проходит 20-40 человек. Вторая – на российский, но она движется намного медленнее. Иногда по паспортам РФ приостанавливают прием документов – ждут какие-то изменения», – говорит горловчанка о нынешнем процессе паспортизации.

Также традиционно для «ДНР», чтобы не «выпасть» из очереди, нужно ежедневно приезжать на «перекличку». Евгения отмечает, что первоначально нужно было приезжать 2 раза в день – утром и вечером, сейчас – только вечером. Но все равно это для местных жителей не только проблематично из-за потери времени, но и дорого из-за расходов на проезд.

«Первые недели отмечаться в очереди нужно было 2 раза – утром и вечером. К концу мая упростили – ездим только вечером. Я когда приезжала, возмущалась: зачем тем людям, которые 200-е, 400-е в списке ездить каждый день отмечаться, если можно раз в неделю приехать, и не морочить никому голову? Вот я была 226-я, а за неделю продвинулась всего на 10 человек. Представьте, сколько мне ездить отмечаться? При этом это же большие деньги для нас: например, если мне 2 раза ездить, то это 50 руб. (21 грн по местному курсу валют, – ред.) каждый день, т.е. в месяц – 1 500 руб. (615 грн) только на дорогу, а это очень накладно при наших мизерных зарплатах. Мне родители из своей пенсии выделяют 1 500 руб., поэтому у меня выбор – то ли мне поездить, то ли мне покушать», – говорит Евгения.

В виду неорганизованности процесса дополнительные расходы могут ожидать на каждом шагу. Например, не все фотоателье Горловки могли сделать правильные фотографии, но люди об этом узнавали непосредственно после того, как выстояли очереди и подавали документы. «Фотографии принимают не из каждого фотосалона – то ли специально делают неправильно, не знаю, но много фотографий не принимают. Поэтому я ездила в "проверенный" салон: здесь мальчик работает, его фото всегда принимают, потому что на его бумаге нет никаких водяных знаков и по толщине она правильная. Или, например, глянцевую фотографию нельзя. А вот когда мы делали фото на паспорт ДНР, сверхтребовний для фотографий не было. Причем, я тогда делала глянцевую… Фотографии по нашим зарплатам и пенсиям – дорогое удовольствие: за 8 фото – от 120 до 250 руб. (49 – 103 грн). Не каждый может позволить при переделке просто выбросить такие деньги», – объясняет женщина.

Иной житель Горловки показал, какие очереди у них собираются к началу открытия паспортного стола:

А другая горловчанка показала Центрально-городской паспортный стол – находится во дворе жилого дома, на внешней стороне здания – никаких опознавательных знаков об «учреждении». Женщина была здесь днем. Она уточняет, что к этому времени у входа находятся только те, чья очередь приближается, и люди надеются, что они сегодня попадут на прием. «Сюда приходит народу полторы тысячи. И обычно мы кучкуемся на детской площадке, потому что посидеть больше негде», – комментирует горловчанка.

По словам Юлии, проживающей в Макеевке, они отмечаются в очередях один раз в день – в 16:30. «В Кировском районном паспортном столе по очередям – просто жесть. Вызывают на паспорт ДНР по 2 человека, принимают по 20-30 человек в день. Если примерно ваша очередь подходит, то нужно прийти в 5 утра, чтобы не пропустить свою очередь в числе 20-30 счастливчиков. Не успел – приходишь в 5 утра следующего дня. Как быть работающим людям – не понятно, мы просто в шоке. В субботу работают до 13:00, воскресенье и понедельник – не приемные дни. Это просто жесть», – рассказала она.

«300 000 паспортов ДНР получено за 3 года. Сейчас те же самые и в том же количестве паспортные столы собирают документы не только на паспорта ДНР, но и на паспорта РФ. А это значит, что за будущие 3 года (до 2022 года) они смогут выдать в 2 раза меньше паспортов ДНР (150 000) и принять от 150 000 человек документы на паспорт РФ. Бюрократия в Донецке неистребима!», – возмущается уже жительница Донецка Нина, у которой из-за той же бюрократии и очередей на оформлении пенсии ушло 3 месяца.

«Нас в Л-ДНР 3,7 млн человек. Наверное, где-то 50%, исключая детей до 14 лет и совсем стареньких, пожелают получить паспорта РФ. Поэтому надо понимать, что реально это продлиться не 3 месяца и даже не один год, даже если убрать местную отсебятину», – резюмирует дончанка Юлия.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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