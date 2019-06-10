Иначе – понижение в должности: «Госслужащих ДНР» обязали сдать документы на паспорт РФ. Новости

В «ДНР» сотрудникам «ведомств» приказали в течение 10 дней подать документы на получение российского паспорта – на себя и членов своей семьи. В случае невыполнения – «госслужащих» ждет понижение в должности. Об этом в интервью российскому YouTube-каналу сообщила жительница Макеевки Юлия.

Непосредственно одной из структур «МВД ДНР» данное указание озвучили в последние дни мая. «Когда я фотографировала свою бабушку на паспорт, в очереди попалась женщина с сыном. Сын работает мелким начальничком в структуре министерства внутренних дел в Донецке. И она сообщила, что сотрудников обязали в 10-дневный срок подать документы. Не только ему, но и членам семьи, включая жену, детей и родителей. Иначе – будет понижение в должности», – рассказала Юлия.

При этом данному парню нужно было делать дубликаты в ЗАГСе на детей, собирать дополнительные документы. «Так его мать была в ужасе: в ЗАГСе – очереди, не достояться, он работает каждый день чуть ли не без выходных, как прорваться в ЗАГС она не знает, как прорваться в паспортный стол – тоже не знает. Она стояла, и просто не знала, как быть. И парень очень нервничал, он был на взводе, как пружина», – продолжила женщина.

Очереди в ЗАГСах объясняются не только тем, что кому-то нужно сделать дубликат документа в связи с его утерей. Многие местные жители вынуждены идти на хитрость – для подачи документов на российский паспорт нужны официальные переводы (в специальных бюро переводов, с печатью) отдельных украиноязычных документов (свидетельства о рождении / смерти, браке / разводе, смене фамилий и пр.). Перевод в зависимости от количества страниц – стоит 700-800 руб. (287-328 грн по местному курсу валют), а дубликат – в разы дешевле. «Моей бабушке для получения паспорта нужно было делать дубликат свидетельства о рождении, не могли найти его. Я позвонила своей знакомой, которая работает в ЗАГСе. Она говорит: у нас очереди неимоверные. Перевод ориентировочно 700-800 руб. стоит, а дубликат – в районе 160-200 руб. (66-82 грн, – ред.)», – пояснила Юлия.

Как сообщалось ранее, в отличие от рядовых жителей «госслужащие ДНР» документы на российские паспорта подают не в районные паспортные столы. Для этого выделили отдельно – областной паспортный стол. Здесь нет особых очередей, т.к. для каждого «ведомства» выделены определенные дни, каждое «министерство» формирует свою очередь. Но «госслужащим» паспорт РФ обходится дороже: с них за полный комплект (российский паспорт и загранпаспорт) берут 7 100 руб. (2 910 грн), а не 5 900 руб. (2 418 грн) как для обычных людей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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