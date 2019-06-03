Ярош рассказал, за сколько ВСУ на Донбассе может дойти до границы с Россией . Новости

При условии невмешательства со стороны России ВСУ в зоне Операции объединенных сил понадобится примерно две недели на то, чтобы выйти на границу с РФ. Так считает командующий Украинской Добровольческой Армией Дмитрий Ярош, пишет «Обозреватель».

По его мнению, каких-то кардинальных изменений на линии фронта за последний год не произошло. «Но активизация на фронте есть. Это видно даже по официальным сводкам. Но наши Вооруженные силы, слава Богу, работают эффективнее, чем работали даже год назад. Потери противника сейчас намного больше. Квалификация ВСУ и всех подразделений, которые есть в зоне проведения ООС, растет. Пока мы официально были на фронте, я своим ребятам всегда ставил задачу: "минусовать" врага. Потому что это приводит к деморализации, дезориентации сил противника. И Вооруженные Силы это сейчас хорошо делают. Сергей Наев неплохо справлялся. Надеюсь, и новый командующий ООС, Александр Сырский тоже будет хорошо выполнять возложенные на него Родиной задачи», – сказал Ярош.

Он также ответил на вопрос, что конкретно изменилось к лучшему в ВСУ за последний год. «Абсолютный плюс – это разрешение на ведение огня без предупреждения вышестоящего начальства. Люди защищают свое и выполняют устав. И когда по ним открывают огонь, несмотря на так называемые Минские договоренности, они могут отвечать. Это правильно, круто, по-украински. И это надо распространять максимально. Второе: войскам дали возможность продвигаться вперед по "серой зоне". Это в крайний год происходит. Конечно, это не решает вопросы войны как таковой, но с морально-психологической точки зрения, для армии это очень важно, когда они захватывают какие-то ВОПы сепарские, идут вперед. Это правильно. Так надо делать. Я бы на месте военного командования даже провел бы несколько операций по освобождению населенных пунктов – тех, которые даже по "Минску" должны быть нашими. Тех же Дебальцево, Докучаевска, например. Почему нет?» – риторически спросил Ярош.

Он уверен, что это абсолютно реально. «В свое время я вокруг того же Докучаевска все на животе облазил. И могу совершенно точно говорить, что при нормальном планировании операций потерь с нашей стороны будет немного. А вот потери врага будут очень серьезными. А для нашего украинского общества это будет огромная победа. Потому что такие вещи подносят нацию. Хотя, повторюсь, эти операции, по сути, лежат в оперативно-тактической плоскости и не решают всей ситуации. Хотя... Сепары же могут и убежать. Когда фронт прорываешь, они все начинают бежать. Тем более, мы наблюдаем по передке сейчас, что у них на ВОПах стоят по 2-3 человека. Там катастрофически не хватает личного состава, чтобы перекрыть всю линию соприкосновения. Если почитать, что пишут сепары – видно, что они морально сломлены и паникуют. Например горловское направление они совсем не перекрывают. Потому что, как они сами признают, у них нет сплошной линии обороны, лишь отдельные "очаги сопротивления". Это все можно и нужно учитывать. И с учетом этих нюансов – проводить наступательные операции», – отметил Дмитрий Ярош.

Командующмй Украинской Добровольческой Армией также рассказал, что, по данным разведки, поток наемников в НВФ на Донбасс очень снизился. «И давно, уже пару лет как – точно. Реклама этой войны в России сейчас уже не такая большая, как в 2014-15 годах. Соответственно, финансовые вливания, которые идут (по пару тысяч рублей они получают там) никак не заполняют пробелы в семейном бюджете российских боевиков. Война в России уже непопулярна. И она не решает никаких вопросов – даже для того быдла, которое там воюет. Популярность этой войны падает каждый день, как и популярность ее организаторов: Путина и кремлевской клики», – пояснил он.

Тем не менее Ярош допускает новый виток нагнетания истерии в РФ вокруг мысли, что украинцы – это самые большие враги. «Более того, я думаю, они планируют перейти к активизации боевых действий, снова пришлют "добровольцев" из вооруженных сил Российской Федерации... Особенно перед нашими внеочередными парламентскими выборами. "Принуждение Украины к миру" – так бы это называлось. Мы это предусматриваем. И будем, безусловно, этому противодействовать», – говорит Дмитрий Ярош.

Он также ответил на вопрос, если бы Россия больше не вмешивалась, не переходили границу их подразделения – сколько ВСУ надо было бы времени, чтобы полностью освободить украинские земли. «Имеете в виду заявление командующего ООС Сергея Наева? Я не Наев. Он имеет гораздо больше информации, чем я, потому что как раз в Штабе ООС она концентрируется. Поэтому я не буду называть конкретных сроков. Мне кажется, его заявление о времени – преувеличение. Но за пару недель абсолютно реально провести хорошую наступательную операцию. Имея гарантию, что Россия не вмешается, мы можем разгромить первый и второй корпуса так называемых "ЛДНР", которые фактически являются вооруженными формированиями РФ. Но в целом, если, как говорят в Галичине, "на мужицкий ум" - думаю, недели две нам бы хватило для того, чтобы прорваться к границе, начать активно выстраивать сплошную сеть обороны по границе, окружить и нейтрализовать те бандгруппировки, которые находятся в крупных городах, порубить их коммуникации. Если мы втянемся в городские бои – это будет длинная боевая операция», – прогнозирует Ярош.

В таком случае, по его мнению, неизбежны большие потери. «А вот локализовать их... Именно это и пытались сделать в 2014 году. Стратегия была абсолютно правильная. Просто наши генералы тогда не могли себе представить, что Россия вмешается напрямую. Я лично докладывал еще из-под Саур-Могилы, когда нас с территории России крыли там из всех калибров (до границы по прямой было 7 км), – слышал в ответ: такого не может быть! И только когда российские танки пошли – они поняли, что может», – напомнил Дмитрий Ярош.