Фотовыставка в Чикаго рассказывает о войне на востоке Украины (Фото). Новости

В Украинском национальном музее в Чикаго на днях открылась фотовыставка «Frontline – Peace Life» о войне на востоке Украины и тех, кто защищает Родину от российской агрессии.

Об этом говорится на странице Генерального консульства Украины в Чикаго в Facebook.

«В украинском национальном музее г. Чикаго открылась фотовыставка "Frontline – Peace Life". Автором выставки является Джин Блэтти – женщина-воин, журналистка, фотограф, писательница, которая провела 100 дней на линии соприкосновения на востоке Украины», – говорится в сообщении.

Украинская община на мероприятии, которое состоялось 1 июня, также приветствовала почетных гостей – ветерана американской армии, соорганизатора выставки Дилана Тета, добровольца батальона «Айдар» Дмитрия Лавренчука, волонтера Алину Вяткину.

«Фотоискусство Джин Блэтти является ярким свидетельством войны, продолжающейся на востоке нашей страны, несокрушимого духа украинцев и украинок, которые защищают свою Родину от российской агрессии. Приглашаем всех посетить эту удивительную галерею фоторабот», – пригласили в Генконсульстве и поблагодарили украинский национальный музей за организацию и замечательный вечер.

Как отметила куратор украинского национального музея Мария Климчак на своей странице в Facebook, рядом с американкой Джин Блэтти «всегда фотоаппарат и люди, которые стали родными». «Они вместе – на грани, где украинцы ежедневно защищают себя, свою землю от путинских атак, где ежедневно стреляют и пахнет порохом. Через фотографии Джин напоминает и рассказывает американцам о войне, которая не закончилась, о авторитарном режиме Путина и оккупации Крыма», – написала она.

Сообщается, что этот проект, который продлится до 23 июня, после Чикаго будет путешествовать по госпиталям, галереям, музеям в США.

По словам Марии Климчак, к реализации проекта присоединились известные в США компании, в частности, The Boeing Company, Rush University Medical Center's Road Home Program и тому подобное.

Как отмечается, на открытие выставки друзья-американцы пригласили добровольцев, воинов российско-украинской войны.

Фото: Страницы в Facebook Consulate General of Ukraine in Chicago, Maria Klimchak