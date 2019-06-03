Парад малышей, развлечения и Дзидзьо: Как Покровск День защиты детей отмечал (Видео). Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) встретили День защиты детей. Гостей поздравила с праздником и звезда всеукраинского масштаба.

Начались мероприятия с праздничного парада. В шеренгу стали сотни семей. Одна из участниц Маша была в украшенной коляске. Девочка – героиня известного мультсериала. «Коляску мы украсили медведями. Так как у нас девочка Маша, у нас сомнений не было, чтоб была тема "Маша и медведь". Собрали всех медведей, которые есть, и быстро украсили», – сказала мама девочки.

Дети постарше были на самокатах и велосипедах. А участника Богдана отец привез в карете с шариками. «Для коляски поздно, а так – в самый раз», – объяснил отец мальчика Евгений.

После парада детей ждали развлечения на центральной площади. Для малышей – эстафеты и батуты. А еще – карусели, качели и первый летний мастер-класс на траве. Рядом с художниками профессиональные каратисты демонстрировали зрителям навыки рукопашного боя. На сцене гостей развлекали местные артисты. Позже состоялась праздничная лотерея – разыграли велосипеды и самокаты.

Далее был сюрприз от горсовета: всем бесплатно раздавали вкусности. «Очень хорошие впечатления. Угощали и попкорном», – сказала девочка.

«Мороженое очень вкусное, конкурсы – все очень красиво, круто», – добавила другая девочка.

«Хорошее настроение, позитивное», – поделилась еще одна участница праздника.

По словам Покровского городского головы Руслана Требушкина, такие праздники для детей в городе – добрая традиция. «Всегда приятно поздравлять детей. Я думаю, что это одно из любимых занятий взрослых. Потому что когда мы – взрослые – видим как глаза детей наполняются счастьем, радостью, это самый большой для нас подарок», – сказал он.

Не обошелся праздник и без звезды. В завершение праздника выступила украинская поп-группа «DZIDZIO» (Дзидзьо). Артисту радовались сотни зрителей.

Источник: ТК «Донбасс»

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