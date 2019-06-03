Прокуратура в Луганской области расследует дело о денежных переводах в «ЛНР». Новости

На Луганщине заочно сообщено о подозрении жителям временно неподконтрольной украинской власти территории по факту финансирования ими «ЛНР». Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Уточняется, что прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, по предварительному сговору группой лиц).

Установлено, что в октябре 2015 года двое граждан Украины создали «финансовый центр» и зарегистрировали его в «органах власти ЛНР». Указанная организация имеет 11 отделений и около 200 платежных терминалов. Компания предоставляет услуги по денежным переводам и валютно-обменных операций на территории «ЛНР». Из полученных денежных средств клиентов злоумышленники регулярно и до настоящего времени платят налоги в «бюджет ЛНР». «По данным следствия, деятельность организаторов коммерческого учреждения направлена ​​на финансирование иррегулярных незаконных вооруженных формирований, вооруженных банд и групп наемников, подчиненных оккупационной власти Российской Федерации, и содействие функционированию самопровозглашенного псевдогосударственного образования. Таким образом, указанные лица обоснованно подозреваются в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины). В настоящее время им заочно сообщено о подозрении и они объявлены в розыск», – говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие причастные к незаконным финансовым операциям лица.

В прокуратуре сообщили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.