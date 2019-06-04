Как трудно быть беременной: Жители Краматорска жалуются на поборы в больницах. Новости

В больницах Краматорска (Донецкая обл.) беременных женщин требуют оплачивать медицинские услуги, покупать медикаменты и сопутствующие материалы. Об этом в местной группе в Facebook написала жительница города Светлана Слюсар.

«Как трудно быть беременной. Точнее дорого. В Краматорске так точно (о других городах не знаю). В какую больницу не приедешь – везде вымогают что-то купить или на что-то сдать. В женской консультации на Ивановке чтобы стать на учет, вымогали либо 500 грн или купить по списку (на фото). Позже в женской консультации на Ивановке посетила психолога (для медкарты надо), но и там с меня потребовали 60 грн "на канцелярию для кабинета". На Новом Свете в поликлинике при сдаче крови на анализ сказали, что так как я первый раз к ним пришла (и не последний), то я должна купить в аптеке "на нужды кабинета": мыло, бумажные полотенца. Требуют что-то, а анализ нормально взять не могут. Я уже второй день мучаюсь… Эта горе-медсестра проколола мне вену. Сколько еще беременные будут "ходячими кошельками"?! Нам же и так много чего предстоит для малышей купить, а больницы пользуются нашей растерянностью и наживаются.... Как совести у них хватает», – написала она.

В комментариях горожане также подтверждают, что медики занимаются вымогательством.

Чуприна: «В пологовому таж сама пісня. Просили на кожному поверсі. Поченаючи з санпропускника. Ну зато потім медсестри в огороді в перчатках і потреби в милі немають»;

Юлия: «Ничего не изменилось за 12 лет. Все те же списки! Доколе!»;

Анастасия: «То тебе повезло.… Мне и список выдали, и анализов на 2000 тыс. грн выписали, и сверху 100 грн попросили»;

Оксана: «2 года назад столько всего не нужно было. Один раз на нужды кабинета 100 грн заплатила. Потом покупала перчатки, и все, что нужно для сбора анализов (для себя). И УЗИ платно. Больше ни на что не тратилась (пока на учете стояла)»;

Юлия: «Я когда становилась на учет, мне дали список (на нужды кабинета: мыло, полотенца и т.д.) список потянул на более 200 грн и плюс ко всему 100 грн на ксерокопию направлений. Я по списку принесла, а деньги не дала, так мне врач со списком дала кучу бумажек, чтобы я сделала ксерокопию (я сделала на 18 грн) и все, после этого ничего не платила. Но когда пошла на первое УЗИ (которое для беременных бесплатно), моя врач спросила: не могли бы вы оплатить УЗИ? Я спросила – сколько? Она сказала: 200 грн. Я отказалась. Я была в шоке»;

Наталья: «Это сколько беременных, и каждый будет покупать!? Так это магазин открыть можно»;

Алиса: «В Краматорске врачи-попрошайки. Доказано неоднократно. Просто не покупайте им ничего, они от голода не умрут».

Жители города также советуют девушке ничего не покупать, и пожаловаться на правительственную линию.

Виктория: «Выход один – ничего не покупать! Это противозаконно»;

Виктория: «Урядова линия вам в помощь. Пишите все подробно, ФИО, где и когда. Список прикладываете. Работает...»;

Юлия: «Вы не должны ничего покупать! Ни сдавать на канцелярию! Звоните в Минздрав и хорошо, если запишите фамилии того, кто требует и оставляйте жалобу».

Также пользователи рассказывают о родах в других городах и отмечают, что там не требовали совершать дополнительные покупки.

Юлия: «Рожала в Бахмуте. И это было одно из лучших решений в моей жизни»;

Ира: «В Славянске – супер»;

Юля: «В 2016-м рожала в Киеве, не платила ни копейки. Роды были сложные (возраст + крупный плод + остановка сердца у малого во время родов). Была стимуляция, кислороды, еще что-то... Отношение было замечательное, все внимательные, заботливые. В Донецке в 2007-м рожала старшую в статусной больнице и "за деньги". Вторые роды – на порядок лучше по качеству»;

Катерина: «Харьков, женская консультация № 1, такого не было. Все бесплатно. Единственное, за что платят – за УЗИ и за шприц одноразовый при сдаче крови. Плюс на осмотр с собой нужно иметь гинекологический набор, ну а на беременный осмотр просто пеленку одноразовую, можно свою пеленку приносить, но лучше одноразовую. И при входе бахилы платные аж 2 грн. Но можно и свои принести или пакеты на ноги одеть. Врач ничего не требовала с меня и ничего не брала, медсестра при осмотре беременяшек (измерение веса, давления) так же ничего не брала и не просила. Это был 2016 год, врач Новикова».

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