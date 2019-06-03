В плену России и «Л-ДНР» удерживаются 120 украинцев. Новости

120 граждан Украины находятся в плену в России и «Л-ДНР». Об этом сегодня, 3 июня, на брифинге сказала представительница отдела обеспечения деятельности уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников боевых действий Наталия Зарецкая.

«У нас около 120 лиц, как гражданских, так и военных, которые находятся в местах принудительной изоляции, как на территории РФ, так и на территории ОРДЛО», – подчеркнула она.

Зарецкая уверенна, что проведение киевского марша в поддержку пленных украинцев 1 июня было очень позитивным сигналом для их освобождения. Однако, большой проблемой остается психологическое давление на семьи пленных и пиар на этой теме.