Кучма и Путин говорят на одном языке: Эксперт оценил возвращение Кучмы в Минский процесс. Новости

Возвращение второго президента Украины Леонида Кучмы в качестве украинского представителя в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) – это сильный ход. Такое мнение «Донецким новостям» высказал эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

«Как мне кажется, одно из самых удачных решений нашего нового президента. Это значит, что Зеленский не только говорит, что хочет нормализовать ситуацию на Донбассе, но и намерен реально решить ее – в ближайшее время. Экс-президент Украины Кучма говорит с президентом РФ Путиным на одном языке. Они знают друг друга, оба понимают, что такое система госбезопасности (Путин – ФСБшник, Кучма работал в военно-промышленном комплексе, который плотно взаимодействует с системой госбезопасности). К тому же, Леонид Данилович лично знает нынешнего президента России», – отметил эксперт.

По его мнению, важно и то, что Кучма заявил, что не будет «свадебным генералом». То есть ему будут даны соответствующие полномочия, которых, возможно, не было ранее (что могло тормозить переговорный процесс). «Надеюсь, вскоре мы увидим выполнение первого (важнейшего) пункта Минских соглашений – полное прекращение огня. Не на время жатвы, как сейчас озвучено, а на постоянной основе», – сказал Стариков.

Подробнее о том, как эксперты «Донецких новостей» оценили возвращение второго президента Украины Леонида Кучмы в качестве представителя Украины на переговорах в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе, читайте в материале «Станет ли мир ближе? Реакция экспертов на возвращение Кучмы в переговоры по Донбассу»

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