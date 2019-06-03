Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

В Украине роженицам должны выдавать увеличенный «пакет малыша» (Перечень). Новости

В Украине роженицам должны выдавать увеличенный «пакет малыша» (Перечень)

03.06.19 23:16ligazakon.uaНовости

Фото из открытых источников

В Украине с 1 июня этого года роженицы будут получать обновленный «пакет малыша». Министерство социальной политики актуализировало Перечень детских товаров для комплектования единовременной натуральной помощи «пакет малыша» при рождении ребенка. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает «ЛІГА. Закон».

Так, соответствующий приказ министерства от 15 апреля 2019 года № 567 был зарегистрирован в Министерстве юстиции и вступил в силу.

Отныне в «пакете малыша» будут выдавать:

  • одноразовые подгузники не менее трех слоев, крепление на липучках, с эластичными ушками: 2-5 кг (не меньше 47 шт.) и 3-6 кг (не меньше 47 шт.);
  • упаковку (не менее 56 шт.) влажных одноразовых детских салфеток;
  • 4 пеленки (ситцевая, фланелевая, муслиновая, многоразовая влагостойкая (не менее трех слоев));
  • 3 шапочки из хлопка;
  • 14 боди (7 с коротким и 7 с длинным рукавом (размер 56, 62, 68, 74 см));
  • 2 хлопчатобумажных штанов-ползунков с закрытыми носочками (размеры 56 см и 62 см);
  • 7 хлопчатобумажных человечков с длинным рукавом и штанишками (размер 56, 62, 68, 74 см);
  • 2 распашонки детские хлопчатобумажные (размеры 56 и 62 см);
  • 2 пары носков из хлопка не менее 80%, размер 0-3 месяца;
  • 1 пара хлопчатобумажных перчаток для младенцев, размер 0-3 месяца;
  • 1 хлопчатобумажный детский слюнявчик, размер 0-3 месяца;
  • 2 термометра для воды и для тела;
  • ножницы маникюрные детские с тупыми наконечниками (безопасные) из нержавеющей стали;
  • 1 уп. прокладок для лактации в количестве не менее 60 шт.;
  • одеяло теплое хлопчатобумажное из гипоаллергенного наполнителя, размер 110х140 см;
  • плед-одеяло, 100% трикотаж, хлопчатобумажное;
  • пододеяльник хлопчатобумажный;
  • матрас толщиной не менее 3 см, гипоаллергенный наполнитель, внешняя ткань – натуральный материал. Размер матраса (периметр) должен совпадать с размером (периметром) дна коробки-колыбели;
  • полотенце махровое с уголком для купания, из натурального материала;
  • 4 развивающих игрушки для стимулирования зрительных, слуховых, тактильных ощущений и двигательных навыков, без мелких деталей, пластик с сертификатом, разрешающим использование детских игрушек;
  • мягкая книга с высокой контрастностью изображений;
  • крем с ланолином 100%;
  • жидкое мыло-шампунь детское с дозатором, универсальное, без парабенов, гипоаллергенное, без запаха, 500 мл;
  • гипоаллергенный крем для малыша под подгузник, не меньше 50 мл;
  • гипоаллергенное хозяйственное мыло (для стирки детских вещей), не меньше 100 г;
  • 1 уп. (не меньше 50 шт.) хлопчатобумажных детских гигиенических ватных палочек с ограничителем.

Все содержимое укладывается в коробку-колыбель из гофрокартона типа «C», кашированного картоном целлюлозным.

В отличие от предыдущего «пакета малыша», роженицам выдадут еще:

  • перчатки для младенцев;
  • детский слюнявчик;
  • крем для малыша под подгузник;
  • гипоаллергенное хозяйственное мыло;
  • детские гигиенические ватные палочки.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 сентября 2018 года «пакет малыша» должен получать каждый новорожденный ребенок в роддоме. «Пакеты малыша» являются безвозвратной адресной социальной помощью, и будут выдаваться по одному на каждого ребенка.

Также сообщалось, что если в день выписки в роддоме отсутствует помощь «пакет малыша», то родители ребенка могут обратиться с заявлением в местное структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения. И в течение не более чем 17 рабочих дней родителям должны предоставить такую ​​помощь.

Читайте также:

Комментарии