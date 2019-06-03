В Святогорске депутаты не захотели строительства Олимпийской спортбазы. Новости

В Святогорске (Донецкая обл.) депутаты горсовета не одобрили предоставление разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка управлению физической культуры и спорта ОГА для строительства олимпийской спортивной базы. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Отмечается, что Донецкая областная государственная администрация выступает инициатором проекта по возведению в регионе сверхсовременного спортивного объекта. После детального рассмотрения имеющихся в Донецкой области вариантов вероятным местом строительства олимпийской спортивной базы выбрали западную часть города Святогорска, возле базы отдыха «Зеленая роща». Территория составляет около 20 гектаров, представляет собой большое поле, которое выходит к дубовой роще.

Заказчиком работ по разработке детального плана территории выступил Святогорский городской совет, которому из областного бюджета на социально-экономическое развитие предоставлена ​​субвенция в размере 195 тыс. грн. «Уважаемые депутаты, сегодня вы принимаете решение, как развиваться городу. Мы говорим о государственном подходе к делу. Буквально на днях в Донецкую область приезжал президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, который еще раз подчеркнул – страна нуждается в создании 5-ти сверхсовременных спортивных баз: в Центре, на Востоке, Западе, Севере и Юге. В вопросе строительства такого объекта мы имеем поддержку со стороны государства. И в условиях его появления в Святогорске город может получить огромные инвестиции в инфраструктуру, и не только спортивную. Самое главное – это будет способствовать воспитанию здорового будущего поколения, ведь новые постройки будут доступны как для тренировок профессиональных атлетов, так и для занятий местных детей и жителей-любителей», – отметил начальник управления физической культуры и спорта Донецкой облгосадминистрации Владимир Мыцик.

По итогам обсуждения вопроса о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу в постоянное пользование земельного участка управлению физической культуры и спорта облгосадминистрации среди 11 депутатов Святогорского городского совета, присутствующих на сессии, 7 человек проголосовали «за», 2 – «против», 2 – «воздержались» (примечание: состав депутатов Святогорской городского совета 7 созыва насчитывает 14 человек, минимальное количество голосов «за» для принятия решения – 8).

Согласно этому решению, управление физической культуры и спорта Донецкой облгосадминистрации необходимо будет рассматривать варианты по строительству спортивной базы в других городах региона: Славянске и Лимане.

Напомним, что в Святогорске (Донецкая обл.) представили детальный план территории под строительство олимпийской спортивной базы.