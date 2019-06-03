Твоя суперсила: В интернате Мариуполя учится один из лучших баскетболистов Украины (Видео). Новости

Житель Мариуполя (Донецкая обл.) Игорь Алихнович в 17 лет стал одним из лучших баскетболистов Украины. Он без слов может показать, как достичь успеха. Парень не слышит с 5 лет, но это не мешает ему быть открытым миру и людям.

Игорь учится в специализированной школе-интернате № 21 почти всю жизнь. В этом году он выпускник. В этом заведении детям дают возможность раскрыться. Парень уверен, что его будущее – баскетбол. «Из спортзала его не вытащить. Любая перемена – мяч, все там», – говорит заместитель директора специализированной школы-интерната № 21 Людмила Казорина.

И хотя рассказать о своем увлечении Игорь не может, все становится понятно, когда у него в руках мяч. Парень имеет множество наград по баскетболу. Самая главная – статуэтка лучшему игроку первенства Украины среди юношей.

Соревнование со звездой – необычная для парня вещь. Амбассадор Фонда Рината Ахметова телеведущий канала «Украина» Максим Сикора пытается обыграть спортсмена, но тщетно. Однако соперники сразу находят общий язык. «Я не знаю язык жестов. Но мы за полминуты разобрались. Я рад, что он открытый для мира человек, это чувствуется. Это очень хорошо», – сказал он.

Такого мнения о парне и друзья. По их словам, Игорь всегда улыбающийся и неравнодушный к другим. «Игорь очень заботливый. Это я могу сказать точно. Я сколько лет уже учусь», – говорит воспитанница Мария Еременко.

Главная цель Игоря – достичь высот в спорте. Чтобы тренировки были эффективными, Фонд Рината Ахметова подарил интернату баскетбольные мячи. «Эти мячи помогут тебе тренироваться еще больше. Пускай у него будет удача, пускай у него будет успех. Достигнет самых громких достижений», – сказал Максим Сикора.

«Игорь невероятно талантлив и мы верим, что впереди у него большие достижения. Главное, чтобы он знал: для этого надо мечтать и много-много работать», – добавила менеджер проектов Фонда Рината Ахметова Оксана Збитнева.

Игорь надеется, что следующие поколения воспитанников также будет иметь талант к спорту.

Проект «Твоя суперсила» Фонда Рината Ахметова дарит детям веру в себя. Мотивационные встречи, а также полезные подарки помогают им осуществить свои мечты.

Источник: ТК «Донбасс»