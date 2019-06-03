Благотворители поздравили юное поколение Донбасса с Днем защиты детей (Фото). Новости

С 1 по 3 июня Фонд Бориса Колесникова поздравил 1 500 детей Донбасса с Международным днем защиты детей. Представители Фонда побывали в специализированных учебных заведениях Дружковки и Константиновки, а также в детсадах Константиновского и Покровского районов. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что подарки получили более 400 воспитанников интернатов и детских домов – детей, которые особенно нуждаются в защите и опеке. Сладости от ТМ «Конти», книги, мягкие игрушки и развивающие игры Фонд передал ребятам Дружковского дома-интерната, а также ученикам интерната на базе общеобразовательной школы №8 и «солнечным детям» из спецшколы-интерната инклюзивного обучения в Константиновке.

«Нам сказали, что сегодня праздник у всех детей мира, приехали гости, подарили много игрушек, игр и сладкого. День детей получился как День рождения для всех ребят сразу. Мы очень довольны, всем радостно и по-праздничному весело!», – поделилась впечатлениями Таня из Дружковки.

Благотворители также посетили 40 детсадов в Константиновском и Покровском районах, где передали 1 100 малышам сладости и организовали веселый праздник.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова десять лет принимает деятельное участие в социальной и общественной жизни Донецкого региона, поддерживает детей области, развивает спортивное направление, открывал учебные учреждения для повышения квалификации студентов – Школу поварского искусства и социальную автошколу.