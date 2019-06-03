Резко выехала на дорогу: В Мариуполе авто сбило 8-летнюю девочку на велосипеде (Фото). Новости

Сегодня, 3 июня, в Мариуполе (Донецкая обл.) автомобиль «Dacia» на скользкой дороге сбил несовершеннолетнего ребенка. Об этом рассказали очевидцы происшествия.

ДТП произошло вечером рядом с пешеходным переходом на улице Торговой. По словам очевидцев, легковой автомобиль ехал по дороге, в то время как 8-летняя девочка на велосипеде резко выехала на проезжую часть.

По предварительной информации, пострадал ребенок. С места аварии девочку забрала «скорая». От удара у автомобиля разбито лобовое стекло и помят передний бампер.

На месте ДТП работали сотрудники полиции. Обстоятельства выясняются.

Источник: MRPL.city

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