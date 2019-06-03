Красный, синий, оранжевый: Как изучают бассейн реки Северский Донец по новой европейской методике (Фото). Новости

В Донецкой, Луганской и Харьковской областях в течении недели будет работать команда экспертов, которые по европейским стандартам проведут экологическую оценку состояния рек, протекающих в регионе. На данном этапе основной акцент сделан на бассейн реки Северский Донец. Конечная цель мониторинга – создать публичную интерактивную карту, на которой различным цветом будет отражена объективная ситуация на разных участках реки. На основании данной карты будут приниматься решения о финансировании экологических мероприятий. Об этом корреспонденту «Донецких новостей» рассказал эксперт по управлению водными ресурсами, кандидат географических наук Алексей Ярошевич.

Мониторинг водных ресурсов в рамках проекта ОБСЭ проводят специалисты Украинского гидрометеорологического института, Северско-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов, Луганского центра гидрометереологии (после 2014 года находится в Лисичанске, Луганская обл.).

«В прошлом году Кабинет министров принял постановление о Порядке осуществления государственного мониторинга вод. Мы осуществляем европейскую интеграцию и в Соглашении об ассоциации с ЕС есть целая глава, которая называется "Охрана окружающей среды". Украина подписалась под тем, что мы должны привести свое законодательство в соответствие с европейским. Там есть 27 директив, регламентов и так далее. Делается это постепенно – сначала меняется законодательство, а потом начинается уже внедрение того, что написано в законах. Мы работали больше года над этим постановлением и еще полгода – ходили по кабинетам для того, чтобы его согласовать. В итоге мы перешли на европейские правила мониторинга тех же рек и иных водоемов», – говорит Ярошевич.

Он отметил, что постановление КМУ было принято в октябре прошлого года, а уже к декабрю написали Программу мониторинга водных ресурсов для Бассейна реки Дон. Эта программа касается реки Северский Донец, протекающей по трем областям востока Украины. Только с измененным наименованием водной артерии. «Река, согласно Водного кодекса, сейчас называется не Северский Донец, а Дон. Потому что наименование считается по реке первого порядка. Здесь нет никакого, как говорится, "зазихания" на территории России, просто у нас 99% составляет Северский Донец, 1% – реки Дон, и есть маленький кусочек в Луганской области – речка Крипка. Но поскольку именно Дон впадает в море – так и назвали. И это записано в Водном кодексе Украины», – пояснил эксперт.

Ярошевич акцентировал важность принятия такой Программы. «Восток сейчас находится в такой ситуации, что очень важно, что такую первую Программу мониторинга водных ресурсов написали именно для Донбасса, для бассейна Северского Донца, он же Дон», – сказал он.

В результате мониторинга экологическое состояние водоемов можно будет отследить на специальной карте. «К концу года на сайте Государственного агентства водных ресурсов Украины появится карта, где будет изображен бассейн реки Дон, разделенный на 699 участков, и из них 34 будут оценены. Карта будет в открытом доступе. И каждый все поймет, так как там результаты будут отражены цветом: синий – это "отлично", зеленый – "хорошо", а желтый, оранжевый – "плохо", и красный – "очень плохо". Это будет объективная оценка», – рассказал эксперт.

Ярошевич отметил, что цель мониторинга – показать, в каком состоянии находится наши реки. На основании этого будет приниматься решение о финансировании соответствующих экологических мероприятий. «Деньги есть, они выделяются на разные очистные сооружения и тому подобное. И любой глава администрации посмотрит на цвета на карте участков реки и сможет выделить средства. И никакое КРУ его не остановит, т. к. за оценкой стоит работа сотен людей, данные – объективные и их всегда можно объяснить. Это хороший современный инструмент оценки», – говорит собеседник.

Для определения экологическое состояния определенного участка реки изучают химические, биологические и гидроморфологические показатели. В частности, последние параметры изучают сотрудники Украинского гидрометеорологического института, при котором была создана специальная лаборатория. Как рассказали «Донецким новостям» сотрудники института, методика оценки для нашей страны – новая, поэтому в ходе работы они и сами учатся, и составляют методические рекомендации для иных групп. «Сами учимся, пишем методические рекомендации, потому что это новое направление в стране и надо это все развивать. Мы используем в работе всё – и старые карты, и знания местного населения, шагомеры, палочки для разметки участка, GPS. Набор по сравнению с "химиками" и "биологами" довольно скромный, но он достаточный и результативный», – говорит сотрудница Украинского гидрометеорологического института Евгения Василенко.

Принимающая сторона – специалисты Северско-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов, которые отбирают пробы на приоритетные и специфические показатели. «Сегодня мы провели в рамках программы мониторинг реки Казенный Торец, ниже сброса предприятий городов Славянска и Краматорска», – рассказала Анна Баранова, ведущий химик гидрохимического сектора данного управления.

Также в планах мониторов проверить реки Сухой Торец, Оскол, Красная, Лопань, Хорина, Харьков, Уди и др.