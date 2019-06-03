Поступление на бюджет: Что нужно знать абитуриентам из неподконтрольного Донбасса. Новости

Процедура поступления абитуриентов из неподконтрольного украинской власти Донбасса в этом году осталась прежней, но открылись новые образовательные центры «Донбасс-Украина». Каков график поступления и сроки подачи документов, чтобы попасть на бюджет, рассказала исполнительный директор фонда «Відкрита політика» Ирина Жданова.

«По упрощенной процедуре, как и ранее, можно поступать без ВНО, аттестата и украинского паспорта. При этом появились новые образовательные центры "Донбасс-Украина", и теперь действует уже 40 центров. Они работают не только в Донецкой и Луганской областях, но также и других регионах Украины. Например, в Киеве – это Таврический национальный университет имени Вернадского – который принимает не только крымчан, но и выпускников из Донбасса. Напомню, что и на базе перемещенного в Винницу Донецкого национального университета имени Стуса также работает образовательный центр "Донбасс-Украина". Следует также сказать, что эта система действует и для абитуриентов с населенных пунктов вдоль линии разграничения, которые находятся на территории подконтрольной Украине», – рассказала Жданова.

Она уточнила, что для того, чтобы иметь возможность попасть на бюджет, нужно подать документы до 22 июля, до 18.00.

«Среди других изменений – увеличились сроки работы образовательных центров. Они начинают работать с понедельника, 3 июня, и будут действовать до 27 сентября. Отдельно выделю важные даты для абитуриентов с Донбасса, когда они должны подавать документы, чтобы иметь возможность быть зачисленными на бюджет. Если мы говорим о поступлении на бакалаврат – то обязательно для того, чтобы иметь возможность попасть на бюджет, нужно подать документы до 22 июля, до 18.00. Эта дата — такая красная линия для желающих учиться на бюджете. Потом дается три дня на вступительные экзамены до 25 июля. Но уже с 3 июня можно подавать документы и пройти ГИА (Государственная итоговая аттестация) по упрощенной системе. Потом идет зачисление на бюджет. И 1 августа, до 12.00, они уже будут знать результат – прошли ли они на бюджет или нет. Очень велика вероятность, что они пройдут на бюджет. Потому что очень много бюджетных мест остаются невостребованными. Но если абитуриенты подадут документы уже позже 22 июля – то они смогут претендовать только на контрактную форму. В этом случае есть возможность подавать документы до 27 сентября», – пояснила Ирина Жданова.

Она также отметила, что, в принципе, есть вариант после зачисления на контракт подать заявление на имя ректора вуза о переводе на бюджет. И если останутся еще бюджетные места, которые после сентября могут передать перемещенным с неподконтрольных территорий вузам, то шансы на перевод будут. Но лучше не искушать судьбу и подать документы до 22 июля.



Источник: Сайт города Донецка