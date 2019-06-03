Стало известно, кто заменит Геращенко на Минской площадке. Новости

Экс-уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская будет отвечать за гуманитарные вопросы в Трехсторонней контактной группе в Минске. Эту информацию Валерия Лутковская подтвердила в комментарии «Громадському радио».

«Я была на совещании президента Украины и главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе экс-президента Кучмы и, собственно, буду отвечать за гуманитарные вопросы», – сказала Лутковская.

Напомним, раньше за гуманитарные вопросы в Трехсторонний контактной группе отвечала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Валерия Лутковская с 24 апреля 2012 года по 28 апреля 2017 года занимала должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Сейчас она программный директор Украинского института по правам человека.

Ранее сообщалось, что второй президент Украины Леонид Кучма снова назначен представителем Украины в Трехсторонней контактной группе.