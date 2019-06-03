Тайные переговоры: Политолог пояснил, почему Кучму вернули в Минский процесс по Донбассу. Новости

Возвращение второго президента Украины Леонида Кучмы в качестве украинского представителя в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) связано с тем, что у президента Украины Владимира Зеленского нет фигуры, равнозначной Евгению Марчуку, который ранее занимал этот пост. Такое мнение «Донецким новостям» высказал исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов.

«Очевидно, что возвращение Кучмы связано с тем, что у Зеленского нет фигуры, равнозначной Марчуку. И соответственно, пришлось обращаться к "старым кадрам". Тут стоит вспомнить тайные переговоры, тайные визиты зятя Кучмы – бизнесмена Виктора Пинчука в Администрацию президента, о чем сообщали журналисты. Возможно, возвращение Кучмы в ТКГ стало частью закрытого пакета обсуждений. А уход Марчука из ТКГ может быть связан с тем, что он не согласился на те ходы в процессе переговоров, на которые согласился Кучма», – отметил политолог.

«Что до самих инициатив по возрождение реального переговорного процесса, то пока ничего неизвестно, кроме загадочной фразы о неких "наработках". Такие вещи нужно обсуждать и в обществе, и среди политикума, чтобы это не стало громом среди ясного неба. Нужно помнить, что все зависит от России. Если она выведет войска и передаст Украине контроль над границей, то война закончится через пару недель. А сделать что-то быстро в нынешних условиях Украина может лишь капитулировав», – сказал Леонов.

Ранее сообщалось, что эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков считает, что возвращение Кучмы в качестве украинского представителя в ТКГ – это сильный ход.

Подробнее о том, как эксперты «Донецких новостей» оценили возвращение второго президента Украины Леонида Кучмы в качестве представителя Украины на переговорах в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе, читайте в материале «Станет ли мир ближе? Реакция экспертов на возвращение Кучмы в переговоры по Донбассу»

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