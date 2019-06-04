Остановить процесс невозможно: Эксперт о досрочных выборах в Украине. Новости

Верховная Рада Украины может способствовать проведению досрочных выборов в парламент, изменив законодательство о закупках, чтобы Центральная избирательная комиссия успела закупить необходимый инвентарь и напечатать бюллетени. Об этом заявила глава правления Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

«Остановить избирательный процесс, который уже начался, с точки зрения буквы закона невозможно. Все сложности – это задание для власти, парламента, Центральной избирательной комиссии, Кабинета министров, каким образом это разрешить», – сказала она.

По ее словам, за последние 12 лет в Украине не было такой короткой внеочередной парламентской избирательной кампании. «Очевидно, что многие процедуры изменены, в том числе тендерные закупки появились, все происходит прозрачно, и ЦИК впервые в истории независимой Украины приходится организовывать избирательный процесс с такими требованиями, но в такие сроки», – отметила Айвазовская.

«Если ЦИК не проведет закупки в соответствии с законом – это проблема для них. Если ЦИК каким-то образом сорвет избирательный процесс – это криминал для них. Поэтому сейчас важна мобилизация парламента, который может внести изменения об исключениях в законодательстве о закупках, чтобы ЦИК могла, не нарушая букву закона, напечатать бюллетени», – подчеркнула эксперт.

Она также прокомментировала иск народных депутатов к президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании противоправным и недействительным его указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов: «Если бы даже Конституционный суд принял такое решение, признание незаконным этого документа не значит, что избирательный процесс автоматически останавливается, как и результаты выборов, ход избирательного процесса и день голосования не могут быть признаны нелегитимными».

«Сюрпризы в нашей стране могут быть. Это очевидно. С другой стороны, не нарушая букву закона, остановить выборы невозможно», – подчеркнула Айвазовская.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

Читайте также: