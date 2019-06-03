У луганской «Зари» новый тренер. Новости

Новым главным тренером луганской «Зари» стал Виктор Анатольевич Скрипник. Подпись под контрактом поставлена сроком на три года. Об этом сегодня, 3 июня, сообщила пресс-служба ФК «Зари».

В сообщении отмечается, что личность Виктора Скрипника хорошо знакома не только в Украине, но и за ее пределами. Виктор Анатольевич родился 19 ноября 1969 года в Новомосковске. Игровая карьера Виктора Скрипника затронула три клуба: «Металлург» (Запорожье), «Днепр» и немецкий «Вердер». Большую часть своей игровой карьеры нынешний наставник «Зари» провел именно в «Вердере», играя в составе бременцев на протяжении восьми лет, и был одним из лидеров команды. В составе «Вердера» стал чемпионом Бундеслиги и дважды обладателем Кубка Германии.

В качестве игрока Виктор Анатольевич был вызван и в национальную сборную Украины.

Если говорить, непосредственно, о тренерской карьере, то она началась там же, в «Вердере». Сначала он руководил молодежными командами бременцев, а затем, 25 октября 2014 года, был представлен в качестве главного тренера «Вердера», который возглавлял до сентября 2016 года. Согласно авторитетному сайту transfermarkt.de, Скрипник был признан лучшим тренером сезона 2014/15 в Бундеслиге.

Затем Виктор Анатольевич взял паузу, а с 2018-го года являлся главным тренером футбольного клуба «Рига». За это время ему удалось многое: выиграть чемпионат и Кубок Латвии. Был признан лучшим тренером Латвии 2018-го года.