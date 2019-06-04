Нет оптимизма: Тука о возобновлении Минского переговорного процесса. Новости

Несмотря на возвращение в состав Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Леонида Кучмы, оснований для оптимизма в переговорах с Россией нет. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

«Дело в том, что у Российской Федерации существуют три фундаментальных тезиса для переговоров. Тезис первый – никакого НАТО. Тезис второй – никакого ЕС. Тезис третий – вопрос Крыма закрыт навсегда. С этих стартовых позиций россияне готовы дальше общаться, и это они называют "начать с чистого листа"», – сказал он.

«Я не думаю, что до тех пор, пока не изменятся стартовые позиции Российской Федерации, любые переговоры принесут какие-либо результаты», – считает Тука.

Как сообщалось ранее, второй президент Украины Леонид Кучма снова назначен представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Напомним, из состава ТКГ вышли представители Украины – Евгений Марчук и Ирина Геращенко. До назначения Евгения Марчука переговоры в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. За гуманитарные вопросы в ТКГ в Минске вместо Ирины Геращенко теперь будет отвечать экс-омбудсмен Украины Валерия Лутковская.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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