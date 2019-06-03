Эксперты НАТО проверят, как идет подготовка сержантов в Украине (Фото). Новости

Эксперты НАТО по вопросам развития профессионального сержантского корпуса и подготовки личного состава приехали в Украину. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-служба Минобороны.

Визит состоялся в рамках программы НАТО «Defense Education Enhancement Program – NCO Ukraine». Целью мероприятия было оценить эффективность деятельности центров подготовки сержантского состава, соответствие процесса организации обучения личного состава принципам и стандартам, принятым в Альянсе, дать рекомендации по дальнейшему развитию центров.

В целом, иностранные специалисты отметили значительный прогресс в развитии центров и системы профессиональной подготовки украинских сержантов. в частности, они отметили улучшение в укомплектованности инструкторских должностей, повышение подготовленности и методического мастерства инструкторов, совершенствование инфраструктуры и учебно-материальной базы, совершенствование учебных программ курсов лидерства и курсов инструкторов по всем уровням.

По результатам работы экспертами НАТО был предоставлен ряд рекомендаций по дальнейшему развитию центров подготовки сержантского состава Вооруженных Сил Украины.