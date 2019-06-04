Опыт, связи, авторитет: Гримчак о возвращение Кучмы в Минский процесс. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский продолжит поддерживать линию переговоров в Минске по Донбассу, которую до этого выстроил его предшественник Петр Порошенко. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ) Юрий Гримчак, комментируя возвращение в состав Трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы.

«Фактически в вопросах Донбасса и Крыма нынешняя администрация и президент Зеленский будут идти путем своих предшественников, потому что другого пути нет», – сказал он.

По его мнению, назначение второго президента Украины Леонида Кучмы на должность главного переговорщика в Минском процессе – правильное решение.

«Фактически вся переговорная группа осталась. Медведчук еще с мая 2018 года не принимал участия в Минских договоренностях. Единственное, добавили госпожу Лутковскую. Она принимала довольно активное участие в верификации наших пленных [в Л-ДНР] и тех, кто был осужден у нас. Она в курсе всех дел», – отметил Гримчак.

«Нужно признать, что Леонид Кучма – достаточно значимая фигура, со своей историей, опытом. Я считаю, надо поддержать это решение, и сказать, что это правильно… Когда стал вопрос, кого назначить руководителем в Минске, фактически было только две кандидатуры – Кучма и Марчук. Это люди, которые имеют опыт, связи, авторитет и понимание ситуации... Кучма в Минске с первого дня. Он знает все подводные камни, он активно отстаивал интересы нашей страны», – прокомментировал замминистра МинВОТ.

При этом его коллега Георгий Тука убежден, что несмотря на возвращение в состав Трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы, оснований для оптимизма в переговорах с Россией нет.

Как сообщалось ранее, второй президент Украины Леонид Кучма снова назначен представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Напомним, из состава ТКГ вышли представители Украины – Евгений Марчук и Ирина Геращенко. До назначения Евгения Марчука переговоры в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. За гуманитарные вопросы в ТКГ в Минске вместо Ирины Геращенко теперь будет отвечать экс-омбудсмен Украины Валерия Лутковская.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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