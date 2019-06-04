Какой-то призрак: Житель Донецка показал жд-вокзал спустя 5 лет войны (Фото, видео). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец показал, как сейчас выглядит железнодорожный вокзал.

Он напомнил, что 7 лет назад перед проведением в Донецке Евро-2012 вокзал был полностью реконструирован. «С железнодорожного вокзала можно было уехать в различные города Украины, России и Белоруссии. Но после реконструкции он проработал недолго. Уже летом 2014 года он подвергся первым обстрелам и перестал функционировать, так как находился недалеко от боевых действий. Он не работает по сей день», – отмечает Полтавец.

Дончанин начал свою экскурсию с торговых рядов, которые установлены вдоль остановок общественного транспорта. Все павильоны закрыты, на некоторых висят объявления о продаже или аренде. «Все закрыто. А раньше, чтобы снять здесь место, нужно было еще и в очереди отстоять», – вспоминает Игорь.

На Привокзальной площади – единицы транспорта, людей также практически нет, хотя в довоенный период это было одно из самых оживленных мест города.

На железнодорожных платформах тоже пустынно. «Ничего здесь не ходит. Рельсы полностью поржавели. Видны следы от попаданий снарядов – стекла [в наземном переходе] побиты, следы осколков в обшивке», – комментирует дончанин.

Разбиты стекла и в здании вокзала. «Насколько я знаю, стекла здесь не вставляют, т. к. они изначально заказывались в Германии. Здесь таких стекол не делают. Поэтому так все здесь и стоит – латают, чем могут. В основном, просто зашивают OSB-плитами», – поясняет Полтавец.

«Здесь были первые жертвы. 26 мая 2014 года, когда начались бои в аэропорту, здание жд-вокзала тоже было задето, и здесь тогда погиб парень молодой. До сих пор здесь стоит венок ему, и цветы приносят», – рассказывает он.

На стоянке, расположенной с задней стороны вокзала, ни одной машины. Разбитый паркомат, на котором до сих пор сохранилась информация, что стоимость парковки в мирное время составляла 5 грн в час.

Сейчас на вокзале используется лишь подземный переход, по которому жители из Куйбышевского района попадают в Киевский.

В заключении Полтавец демонстрирует часть Железнодорожного рынка, которая наиболее пострадала при обстрелах 2014 года.

Подписчики блогера комментируют увиденное с разными эмоциями. Но среди них примечательно мнение россиян. «Я в ужасе от ржавых рельсов. Да, я живу в России, но почему кто-то должен страдать? Донбасс должен жить. Я прямо не виновен, но простите за действия наших властей... У нас, в России, тоже нехорошо. Население нищает. Так что тоже ждем смены режима», – пишет Евгений Иванов.

«Жесть. Это не Донецк. Какой-то призрак. Вот так выходить из состава большой страны», – резюмирует Эльвира Заруба.

Напомним, активные боевые действия в районе железной дороги в Донецке начались 11 августа 2014 года. В результате массированного артобстрела была разрушена контактная сеть, рельсы, сгорело множество пассажирских вагонов, стоявших на формировании, пострадали производственные здания. С этого момента и по сей день поезда с железнодорожного вокзала Донецка не ходят.

В «ДНР» регулярно обещали восстановить перевозки пассажиров с неработающего центрального железнодорожного вокзала Донецка, последней анонсируемой датой было – с 1 июня 2018 года. Однако по сей день этого не произошло.

Но частично восстановлено железнодорожное сообщение между пригородными городами, также есть один рейс в «ЛНР». В «ДНР» самый длительный железнодорожный маршрут – «Ясиноватая – Луганск», время в пути данного поезда составляет 5 часов 20 минут. Самый короткий рейс – электричка «Никитовка – Байрак», следующая между двумя станциями внутри Горловки, длительность – 20 минут.

Местные жители отмечают, что в Донецке уже выросли дети, которые в своей жизни ни разу не видели не только самолет, но и поезд. Родители показывают им данный транспорт лишь в книжках. Некоторые, чтобы продемонстрировать ребенку поезд – едут в пригород и катают детей на электричке.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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