За $1 000 и с комендантским часом: В «ДНР» рассказали о ценах главного морского курорта (Фото). Новости

На главном морском курорте «ДНР» – в поселке Седово – отдых на двоих в течение 10-ти дней обойдется примерно в 1 000 долл. Об этом рассказал житель Донецка Игорь Полтавец.

«Не забывайте, средняя зарплата в республике – 7-12 тыс. руб. (107-183 долл. по местному курсу валют, – ред.). До 15 тыс. руб. (230 долл.) – это потолок», – акцентирует он.

Дончанин напоминает, что Седово расположено на побережье Азовского моря, и попасть в поселок можно только через специальный блокпост «ДНР» – в курортный сезон на нем выстраивается очередь на несколько часов.

Инфраструктура предлагает отдых как «дикарем» в частном секторе, так и более цивилизованный вариант – в пансионатах и на базах отдыха.

Цены на отдых в Седово

Что касается пансионатов, то Полтавец советует ориентироваться на номера, которые сейчас именуются «люкс». Потому что уровень номеров «стандарт» очень низкий.

Один из самых популярных пансионатов Седово – «Гелиос». «Я сам здесь не раз отдыхал. Да, действительно, хороший пансионат, с хорошим пляжем. Это раньше был хороший пансионат. Сейчас здесь не производится никаких работ», – отмечает Полтавец.

«Цены они предлагают – 1 000 руб. (15 долл.) за стандартный номер в сутки, рассчитан на 2-х человек. Я вам скажу, что это за номер: 2-спальная кровать не пойми какая, и больше ничего в этом номере не будет. Более-менее для отдыха будет средний номер "люкс" за 2 500 руб. (38 долл.) в сутки – это однокомнатный номер с одной 2-спальной кроватью, с кондиционером (счастье, если он будет работать) и старым телевизором (не плазменным, а "квадратненьким"). Но, 2 500 руб.! Вы заселяетесь на 10 дней и это – 25 тыс. руб. (382 долл.)!», – комментирует дончанин, уточняя, что цены везде указываются без питания.

Номера «люкс» в пансионате «Гелиос»

Для полноценного отдыха просто номером в «Гелиосе» не ограничишься, придется пользоваться дополнительными услугами. А они платные. «Например, услуги бассейна – 300 руб. (5 долл.) в день с человека дополнительно. Т.е. я плачу 2 500 руб. в сутки (а есть номера и за 5 000 руб.), и чтобы мне поплавать в открытом бассейне – маленький, реально маленький, находится возле пляжа – нужно еще платить. Я думал, что это для посторонних цены указаны, т.к. там хороший пляж и многие приходят на него с других мест отдыха. Но нет, стоимость бассейна для не проживающих в пансионате – 500 руб. (8 долл.)», – продолжает он.

Полтавец дополняет, что ко всему прочему придется платить еще и за шезлонг на пляже – для проживающих в «Гелиосе» 100 руб. (2 долл.). Т.е. при отдыхе 10 дней вдвоем в номере «люкс» нужно еще доплатить минимум 2 000 руб. (31 долл.).

Цены в иных пансионатах также высокие.

Так, пансионат «Кристалл» предлагает только «люксовые» варианты – коттеджи и номера. Самый дешевый номер будет стоить от 1600 руб. (24 долл.) на двоих в сутки. «Обычные номера. Но я считаю, что номер за 1600 руб. в сутки должен быть оборудован хотя бы кондиционером, а не как здесь – вентилятором», – продолжает Полтавец.

Номера пансионата «Кристалл»

Отдых в частном секторе будет дешевле. Но здесь есть особенность – частники часто на сайтах в качестве заявочных публикуют одни цены, а в реальности они оказываются в 3 раза выше.

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Самый бюджетный вариант – 250-300 руб. с человека в сутки (4-5 долл.). За такую цену предлагают, например, относительно просторный для Седово номер на троих (т.е. 750 руб. или 12 долл. в сутки), и даже с холодильником. «Но, думаю, они показали просто один из лучших номеров. Готовились к съемке. Не зря же постельное белье "Токио"», – считает Полтавец.

Иные «частники» публикуют фотографии номеров более приближенные к действительности, цена та же – 250-300 руб. в сутки с человека.

Примечательно, что в описании такие номера за 300 руб. именуются как «комфортные». Хотя удобства (санузел, душ, умывальник) – на дворе, кухня – общая на всех.

«Если брать мою семью – 2 человека, и если отдыхать в тех условиях, в которых мы привыкли. Если бы мы поехали в Седово, то остановились бы в "Гелиосе" в номере за 2 500 руб. в сутки. 10 дней – 25 тыс. руб. Плюс питание на 10 дней – примерно в столько же выйдет (это не супер-шик вариант, а зайти где-то перекусить, но с винцом, пивком). Т.е. еще 25 тыс. руб. Итого отдых со всеми заездами, выездами, бензином для авто за 10 дней выходит около 1 000 долл., это 60 тыс. руб. И вот вопрос – зачем ехать в Седово, если за эти же деньги можно полететь отдыхать в Турцию? Но каждому – свое», – заключает Полтавец.

Иные дончане напоминают о главной особенности отдыха в Седово – здесь тоже действует комендантский час. Т.е. при «заграничных» ценах отдыхающие находятся в условиях жесткого режима.

Иные подписчики блогера подтверждают, что отдых на украинских и российских курортах в разы ниже, не говоря уже о Турции;

Марк: «Бердянские цены в 2 раза дешевле – питание и жилье»;

«ArtPowerful»: «В том году отдыхали в Седово за 1 200 руб. (18 долл.) в сутки! Туалет, ванная, холодильник и вентилятор! Друзья в Абхазии снимали "люкс" за 1 000 руб. (15 долл.). Другие в Сочи "люкс" – 1 500 руб. (23 долл.)!»;

Александр: «2 года назад Адлер 800 руб. (12 долл.) на двоих. Кондиционер, холодильник, жк-ТВ, душ и сортир в комнате. Кровать двуспальная»;

Елена: «Турция и Седово – одни цены. Может, в Турции еще и дешевле выйдет + все включено будет. На что надеются местные "бизнесмены"!?»

«Doro Slime»: «Крым и Турция никак не сравнятся с Седово! Можно найти частную гостиницу за 600 руб. /сут. (9 долл.). За номер с отличным ремонтом. То, что вы сравниваете "лужу" с "тихим океаном" это уже, извините меня, бред».

Как сообщалось ранее, в Седово работает 20 пансионатов. С учетом также частного сектора поселок в месяц может принять до 30 тыс. отдыхающих. В курортном сезоне 2018 года отмечался спад – поселок посетило почти вдвое меньше отдыхающих, чем в 2017 году.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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