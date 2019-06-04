В «ДНР»: Чтобы сдать документы на российский паспорт, нужно выстоять 8 очередей. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке для сдачи документов на российский паспорт нужно отстоять 7-8 очередей в разные инстанции и учреждения. Об этом рассказал житель Донецка Константин Голубничий.

Главное условие получения российского документа – наличие «паспорта ДНР», который выдается только тем, кто прописан на неподконтрольной украинской власти части Донетчины. В результате, в «миграционных отделениях» стоят три основные очереди:

на сдачу документов для получения «паспорта ДНР» (от 300 и более человек в зависимости от отделения);

на сдачу документов для получения паспорта РФ (от 300 и более человек);

на прописку в том же Донецке, чтобы получить «паспорт ДНР».

«Последняя – это очередь на получение адресной справки. Например, родственники, друзья не прописаны в ДНР. Чтобы они могли получить паспорт ДНР (чтобы потом подать на российский), их у себя в Донецке на время прописывают родные или знакомые», – пояснил дончанин.

Четвертая очередь в «миграционках» – это счастливчики, которым удалось подать документы на один из паспортов, теперь они стоят в очереди на получение квитанции на оплату госпошлины.

«Непосредственно под миграционкой стоит всего 60-70 человек – это те, которые предполагают, что сегодня подойдет их очередь. А так, люди приходят, записываются в очередь, и уходят. Плюс каждое утро нужно прийти на перекличку подтвердить свою очередь. Если на перекличку не пришел – тебя вычеркивают из очереди, и ты должен записываться заново», – отметил Голубничий.

Но можно несколько дней или недель отстоять, попасть к паспортистке на прием – и выяснится, что собрал не все документы. Донести их нельзя, нужно снова записываться в конец очереди. «Если человека развернули, не приняли документы (или копии не правильные, или фотография не так снята), то он уходит, и потом заново записывается в очередь. Просто поднести недостающие документы нельзя, его просто никто не пропустит. Без очереди пропускают только тех, кто уже принес квитанцию об оплате пошлины, т.к. у него уже приняли документы», – пояснил дончанин.

В частности, у Голубничего не оказалось свидетельства о разводе – «и меня завернули». Поэтому ему нужно было выстоять еще очередь в ЗАГСе. «А здесь по 30-50 человек. Кому-то нужно свидетельство о смерти, о браке, о разводе. У меня развод, меня послали в ЗАГС взять свидетельство о разводе, выстоял, а там мне сказали, что справка не нужна, т.к. развод проходил через суд», – говорит Голубничий.

Кроме того, в его «республиканском паспорте» не стояла отметка из военкомата. Как отмечалось, отметка «об отношении к воинской обязанности граждан, достигших возраста 18 лет» обязательна для мужчин в «ДНР». В итоге, дончанину пришлось стоять очередь в военкомате.

Также нужно потратить много времени, чтобы собрать пакет документов. Из-за паспортного ажиотажа – тоже очереди:

чтобы сфотографироваться;

чтобы сделать копии документов;

чтобы перевести на русский язык отдельные украинские документы.

Причем, копии нужно делать «правильные», иначе – снова в очередь на переделку. «Например, при ксерокопировании на листе А 4 должно быть поле в 3 см, это нигде не указано. И у людей просто не принимают документы. А многие же делают эти ксерокопии, например, у кого-то дома, или в обычных точках копирования, где не знают о такой мелочи… Узнать такие мелочи полностью – что нужно, что не нужно – можно только в очереди в паспортный стол и от тех, у кого документы не приняли. Время о времени в очередь выходит сотрудник миграционной службы и рассказывает, что расстояние от края листка должно быть не менее 3 см, чтобы скоросшивателем можно было сшить», – говорит Голубничий.

«Нотариальное заверение копий отменили. Но не отменили перевод отдельных украинских документов. В моем случае – свидетельство о разводе… Перевод не так просто сделать, здесь свои очереди. Например, я пошел к ним 10 мая, они принимали документы на перевод, который выдадут только 18 мая. Поэтому ищешь, где побыстрее. Раньше у нас было около 10-ти таких бюро переводов, сейчас я насчитал 4 бюро, которые могут ставить нужные печати», – продолжил мужчина.

В итоге, с учетом того, что у Голубничего уже был «паспорт ДНР», но ему повторно стоять для подачи документов на российский паспорт, мужчине пришлось пройти… 8 очередей.

После таких «квестов» у людей просто сдают нервы – как у стоящих в очередях, так и у сотрудников «миграционных отделов». «Первоначально говорили, что миграционная служба будет работать 7 дней в неделю – 4 дня на прием документов на паспорт РФ, и 3 дня – на паспорт ДНР. Что будут добирать людей для этой работы. Что будет график. Ничего не сделали. В некоторых местах до мордобоя доходит. А у нас сотрудница миграционной службы вышла в очередь и сообщила, что на нее написали жалобу, потому что она на несколько минут позже начала обслуживать, "и 55 человек из очереди подписали, что я обслуживаю левых". Это же накал. А у людей в связи со стрессами, обстрелами нервы не те. И любая мелочь вызывает взрыв», – резюмировал он.

Как сообщалось ранее, во дворах «миграционных отделов» люди сами ведут записи на две очереди, в зависимости от вида паспорта. Например, в паспортном столе Калининского района Донецка к 15 мая в списке на «паспорт ДНР» было около 540 человек, на российский – 470. В день успевают принять до 10 человек в каждом отделе. Но очередь сокращается преимущественно за счет тех, кто не успел прийти на перекличку. Также часто списки «очередников» пропадают, в итоге, формируются новые.

Ажиотаж вокруг подачи документов на российский паспорт привел к подъему некоторых направлений бизнеса, активизировались мошенники, не остались в стороне и местные бабушки. А стоимость услуги по оформлению паспортов РФ без очередей доходит до 500 долл.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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