Такой «траст» нам не нужен: Эксперты оценили идею создания фонда для восстановления Донбасса. Статьи

Первый президент Украины Леонид Кравчук, апеллируя к Будапештскому меморандуму, высказал идею о необходимости создания международного специального фонда для восстановления Донбасса.

Кравчук напомнил, что в свое время Украина отказалась от ядерного статуса, поверив, что страны-гаранты меморандума (США, Великобритания, Россия) сдержат гарантии о непоколебимости наших границ и поддержке нашего суверенитета. В итоге одна из стран-гарантов стала агрессором, а две другие ее не остановили.

Первый президент напомнил, что в арсенале Украины было 175 боевых ракет стоимостью по 1 млрд долл. каждая. «Это 175 млрд долл., не сегодняшних – тех, а это в 2 раза больше, чем сегодня», – уточнил он.

«Когда Украина сдала ядерное оружие, она рассчитывала на поддержку стран, которые подписали Будапештский меморандум, а они отказались от этого. Поэтому мы имеем полное право (и, я думаю, Зеленский должен с этого начать) заявить на международном уровне о создании специального фонда Украины, хотя бы для восстановления Донбасса, и для восстановления того, что уже разрушено в Украине и войной, и не только войной. Это наше право так ставить вопрос перед миром», – заявил Кравчук.

Эксперты неоднозначно отнеслись к предложению по созданию такого фонда. В комментариях «Донецким новостям» они отметили как положительные стороны, так и то, что нет никаких гарантий, что деньги не будут разворованы.

Денис Попович, военный обозреватель:

– Очевидно, что Украина финансово неспособна восстановить Донбасс самостоятельно, который сейчас полностью разграблен оккупантами. Именно поэтому Леонид Макарович призывает вспомнить о Будапештском меморандуме и призвать страны, которые не сумели гарантировать территориальную целостность Украины, хотя бы поучаствовать в ее восстановлении.

Другое дело, что для начала нужно освободить Донбасс, а потом кого-то заинтересовать вкладывать в него деньги. А вот это может затянуться на годы, если вообще увенчаться успехом (я имею в виду привлечение средств). Пример – трастовые фонды НАТО для помощи Украине. Взносы туда требовались небольшие, а по меркам государств и вовсе копеечные, но наполнялись эти фонды с большим «скрипом».

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества:

– Заявление Кравчука по поводу Будапештского меморандума довольно спекулятивно. Запад будет всячески уходить от выполнения обязательств по нему, как делал это и раньше. При этом переговорный процесс о создании некого траста по урегулированию выделения средств под прозрачную схему освоения денег, под внешний аудит, не исключен.

Кстати, создание такого траста уже обсуждалось. Об этом периодически говорили с 2014 года. Предполагалось, что туда могут войти ведущие европейские страны плюс наши финансовые доноры. Назывались разные суммы. Миллиардные. Но смысл говорить о таком трасте есть только после неких подвижек в вопросах урегулирования ситуации на Донбассе.

Европа готова заплатить деньгами, лишь бы мы договорились с Россией. И тут есть опасный момент: если для Запада цена таких договоренностей может измеряться определенными суммами, то для нас есть опасность потери суверенитета и создания условий для поглощения Украины Россией. Речь, в частности, может идти от отказа от европейского выбора и части своих территорий. Надеюсь, этого не случится. Такой «траст» нам не нужен.

Поднимать вопросы по Будапештскому меморандуму как раздражитель для Запада (показывая, что он нам должен априори, т.к. не выполнил своих обязательств) – нужно. Не верите, что наши чиновники будут использовать деньги правильно? Выбейте из официального Киева некие экономические эксперименты на освобожденных территориях. Пусть там действует приоритет Лондонского суда в хозяйственных вопросах, внешнее управление финансированием и распределением средств, жесткий аудит, свободные экономические зоны. Тогда чиновники не смогут раскрадывать деньги. Создайте такую картинку будущего для пока оккупированной территории, чтобы они сами захотели вернуться. Сделайте современные школы, соцучреждения, инфраструктуру! Все то, что пытались делать на подконтрольной части Донетчины и Луганщины (куда вбухали огромное количество средств международной помощи), но при этом ударно дерибанили средства. Недаром сейчас звучат инициативы о необходимости провести аудит – куда на самом деле тратили деньги, целевое назначение которых было – восстановление Донбасса.

Александр Леонов, исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований «Пента»:

– Создание подобного «восстановительного фонда» вполне реально. Более того, экс-президент Петр Порошенко уже договорился с той же Германией о выделении денег на Донбасс. Ряд стран – Япония, Нидерланды – также подтвердили готовность помогать с восстановлением разрушенного войной региона.

Такой фонд необходим. Возможно, туда стоит закачивать, в том числе деньги, которые Украина получит в международных судах по искам к РФ.

Вопрос лишь в том, что понятие «восстановление Донбасса» очень размытое и неконкретное. А потому должна появиться соответствующая государственная программа. Вернуть все как было невозможно – многие предприятия разбиты обстрелами, разграблены. Некоторые разобраны и вывезены в Россию. Прежде всего, как мне кажется, нужно обеспечить экологическую безопасность – тех же затапливаемых шахт. Плюс – модернизация региона, чтобы появилась более эффективная, постиндустриальная экономика. Тогда это будет не просто иметь смысл, но и двигать регион в будущее, сделав его лидером украинской экономики. Возможно, стоит привлечь международных экспертов, которые пояснили бы – как восстановить Донбасс с точки зрения перспектив, в том числе, переориентировав его на европейский рынок.

Алексей Кущ, финансовый эксперт:

– Требовать сегодня создания «восстановительного фонда», по меньшей мере, странно. Сначала должна появиться экономическая целесообразность. Как можно восстанавливать Донбасс, если там продолжаются боевые действия, и через месяц после восстановления все может быть разрушено?

Нужно четко соблюдать последовательность действий. Если мы говорим об экономических инструментах деоккупации, то ими могут стать демилитизованные свободные экономические территории (ДСЭТ), о необходимости которых я постоянно твержу. То есть, происходить постепенная демилитаризация с налаживанием жизни на отдельно взятой территории. С превращением ее в такую себе «витрину». А потом переходим к следующей части донбасской земли, делая и там ДСЭТ.

За счет экономики покупается мир. Основную часть по восстановлению разрушенных войной территорий будет делать бизнес, который возобновит там свою работу и за счет налоговых льгот. Таким образом, и бизнес будет зарабатывать определенные ресурсы, и сами территории – приводиться в порядок.

А вот инфраструктура этих ДСЭТ может восстанавливаться за счет фонда, куда бы стекалась международная донорская помощь. Так можно реализовать серьезные инфраструктурные проекты, включая постройку новых мостов, дорог и так далее. Но все это – при условии, что РФ, США и ЕС дали бы гарантии безопасности для инвесторов в этих ДСЭТ. Гарантировали бы, что там не возобновятся боевые действия. В таком случае эта модель могла бы заработать. Было бы неплохо, чтобы эти гарантии подкреплялись финансовыми обязательствами. И если гарантии не сработали (начались боевые действия), то страны-гаранты компенсируют инвесторам, вложившимся в Донбасс, в разы больше, чем те вложили.

А создавать какой-либо фонд, заниматься каким-либо инвестированием в Донбасс, не решив вопрос войны и мира – бесперспективное занятие, напоминающее бизнес боевиков и их хозяев по восстановлению школ и админзданий в Чечне между первой и второй войнами. Сегодня там восстанавливали что-то, списывая миллионы, завтра расстреливали восстановленное – и все запускалось по новой.

В общем, сперва нужно решить базовые задачи – установить на Донбассе не перемирие, не «режим тишины», а реальный мир.

Андрей Кривцун, РПД «Донецкие новости»

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