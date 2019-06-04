Почему российская «игра в наперстки» в трибунале ООН не прошла, – мнение. Новости

Российские власти очень активно и жестко пытались доказать в Международном трибунале ООН по морскому праву, что ситуация в Керченском проливе, когда были захвачены в плен украинские моряки и военные корабли, не является вооруженным конфликтом. Об этом рассказал адвокат украинских военнопленных Николай Полозов.

«Говорили, что никаких военнопленных не существует, никакого вооруженного конфликта не было, что это обычная полицейская операция против нарушителей границы. Это транслировалось на разных уровнях – и в судах, и на следствии, и в международных заявлениях», – отметил он.

По его словам, когда Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, который не имеет права рассматривать ситуации, связанные с вооруженными конфликтами, риторика России изменилась.

«Россия хоть и не стала непосредственно участвовать в слушаниях, направила в трибунал несколько меморандумов, в которых позиция РФ диаметрально отличалась от того, что они говорили раньше. Если раньше они говорили, что это полицейская операция, потом они начали говорить, что был вооруженный конфликт, была военная деятельность, а значит трибунал не может рассматривать это дело», – пояснил Полозов.

«Украинская делегация собрала все заявления России, которые были сделаны до того, показала судьям трибунала и сказала: "Смотрите, до этого Россия говорила совершенно иначе". После этого судьи голосами 19 к 1, против был только российский судья, приняли решение – незамедлительно освободить украинских моряков. Вот эта "игра в наперстки", которую российские власти пытались провести, заявив в одном месте одно, в другом месте другое, в трибунале не прошла», – рассказал правозащитник.

Адвокат военнопленных украинских моряков, также отметил, что решение Международного трибунала ООН по украинским морякам лишь часть процесса рассмотрения иска Украины против России о ситуации в Черном и Азовском морях.

Как сообщалось ранее, Международный трибунал ООН по морскому праву в немецком городе Гамбург обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда. Москва нервно отреагировала на это решение. В МИД Украины заявили, что рассчитывают на скорейшее выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому Москва обязана освободить три украинских корабля и 24 моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. При этом, 27 мая российский суд продлил арест украинским морякам.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

В связи с обострением ситуации с 26 ноября по 26 декабря в 10-ти областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение. Президент Украины военное положение не продлил.

24 военнопленных украинских моряка, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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