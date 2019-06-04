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У них каждый день оправдания: Жители Луганска рассказали, как работает интернет. Новости

У них каждый день оправдания: Жители Луганска рассказали, как работает интернет

ДН

04.06.19 09:37dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Луганске люди жалуются на нестабильную работу интернета. При этом местные провайдеры исправно берут оплату за скорость, указанную в договоре. Об этом 3 июня и сегодня, 4 июня, люди пишут в соцсетях.

Жители Луганска рассказывают, как работает интернет у различных провайдеров в разных районах города. Больше всего нареканий – на «Луганские домашние сети» (ЛДС):

  • Ирина: «Тупит страшно, "ЛДС". Восток»;
  • Анастасия: «"Рцк", Южный, третий день все плохо, виснет и иногда совсем исчезает»;
  • Татьяна: «Кв. Восточный, "ЛДС" – тормоз!... У соседей также тормоз»;
  • Наталия: «"Рцк" на Востоке очень тупит»;
  • Наташа: «Солнечный, "ЛДС" – ужасно»;
  • Елена: «"Дигруп" вчера (3 июня – ред.) тормозил целый день»;
  • Алена: «ДК "Строителей", "ЛДС" тормозит»;
  • Наталья: «Камброд..."Мегалинк" сдался к вечеру, а так все нормально. И то немного были перебои. Сейчас все хорошо»;
  • Эсмира: «3 км, "Луганет", тормозит очень»;
  • Александр: «"Мегалинк", тормозил целый день»;
  • Лариса: «"Мегалинк", центр – еле открываются страницы»;
  • Евгения: «16-я линия, 19а – "Магеал" ужасный просто»;
  • Никита: «"Мегалинк". Мирный. Нормально»;
  • Галина: «Городок, "ЛТК" тоже очень долго грузит страницы»;
  • Ирина: «"ЛДС" на Левченко – это ж просто жуть»;
  • Анастасия: «Кв. Гаевого, "ЛДС" тормозит».

Жители Луганска делятся результатами теста скорости. В частности, какая у него скорость, показал Андрей:

Луганчане пишут о том, что провайдер в очередной раз сообщает о ремонтных работах. Елена публикует сообщение:

По словам жителей города Луганска и Алчевска, такое «оправдание» провайдером используется довольно часто. При этом пользователи оплачивают интернет, несмотря на низкую скорость и нестабильную работу:

  • Виктор: «У них проблемы у вышестоящего провайдера. Думаю, у всех наших провайдеров сегодня (3 июня – ред.) тупит, канал-то один»;
  • Алина: «У "ЛДС" ремонтные работы. Узнавайте новости, прежде чем ныть»;
  • Татьяна У.: «У "ЛДС" постоянная отмазка – ремонтные работы»;
  • Андрей: «Ну, сегодня у них оправдание есть! Поломка у магистрального провайдера! Зато молчат, когда задаешь вопрос за последние 2 недели»;
  • Танюха: «Да у них каждый день оправдания. Задолбали уже»;
  • Наталия: «А вы не пробовали в техподдержку звонить? Просто я к ним никак не могу дозвониться, только у меня так?»;
  • Татьяна К.: «Алчевск, "Алчевскнет" тоже тормозит, масштабная авария, по телеку приносят извинения, а высчитывают, как положено, за ту скорость, что заказывали»;
  • Танюха: «Тельмана. "Тельманет" – просто ужас. Непонятно, за что платим»;
  • Сергей: «9 квартал, дом 2. "Айтим". За что я плачу деньги?».

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