У них каждый день оправдания: Жители Луганска рассказали, как работает интернет. Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске люди жалуются на нестабильную работу интернета. При этом местные провайдеры исправно берут оплату за скорость, указанную в договоре. Об этом 3 июня и сегодня, 4 июня, люди пишут в соцсетях.

Жители Луганска рассказывают, как работает интернет у различных провайдеров в разных районах города. Больше всего нареканий – на «Луганские домашние сети» (ЛДС):

Ирина: «Тупит страшно, "ЛДС". Восток»;

Анастасия: «"Рцк", Южный, третий день все плохо, виснет и иногда совсем исчезает»;

Татьяна: «Кв. Восточный, "ЛДС" – тормоз!... У соседей также тормоз»;

Наталия: «"Рцк" на Востоке очень тупит»;

Наташа: «Солнечный, "ЛДС" – ужасно»;

Елена: «"Дигруп" вчера (3 июня – ред.) тормозил целый день»;

Алена: «ДК "Строителей", "ЛДС" тормозит»;

Наталья: «Камброд..."Мегалинк" сдался к вечеру, а так все нормально. И то немного были перебои. Сейчас все хорошо»;

Эсмира: «3 км, "Луганет", тормозит очень»;

Александр: «"Мегалинк", тормозил целый день»;

Лариса: «"Мегалинк", центр – еле открываются страницы»;

Евгения: «16-я линия, 19а – "Магеал" ужасный просто»;

Никита: «"Мегалинк". Мирный. Нормально»;

Галина: «Городок, "ЛТК" тоже очень долго грузит страницы»;

Ирина: «"ЛДС" на Левченко – это ж просто жуть»;

Анастасия: «Кв. Гаевого, "ЛДС" тормозит».

Жители Луганска делятся результатами теста скорости. В частности, какая у него скорость, показал Андрей:

Луганчане пишут о том, что провайдер в очередной раз сообщает о ремонтных работах. Елена публикует сообщение:

По словам жителей города Луганска и Алчевска, такое «оправдание» провайдером используется довольно часто. При этом пользователи оплачивают интернет, несмотря на низкую скорость и нестабильную работу:

Виктор: «У них проблемы у вышестоящего провайдера. Думаю, у всех наших провайдеров сегодня (3 июня – ред.) тупит, канал-то один»;

Алина: «У "ЛДС" ремонтные работы. Узнавайте новости, прежде чем ныть»;

Татьяна У.: «У "ЛДС" постоянная отмазка – ремонтные работы»;

Андрей: «Ну, сегодня у них оправдание есть! Поломка у магистрального провайдера! Зато молчат, когда задаешь вопрос за последние 2 недели»;

Танюха: «Да у них каждый день оправдания. Задолбали уже»;

Наталия: «А вы не пробовали в техподдержку звонить? Просто я к ним никак не могу дозвониться, только у меня так?»;

Татьяна К.: «Алчевск, "Алчевскнет" тоже тормозит, масштабная авария, по телеку приносят извинения, а высчитывают, как положено, за ту скорость, что заказывали»;

Танюха: «Тельмана. "Тельманет" – просто ужас. Непонятно, за что платим»;

Сергей: «9 квартал, дом 2. "Айтим". За что я плачу деньги?».

Читайте также: