Россия затягивает процесс в Международном суде ООН, – Зеркаль. Новости

Россия затягивает судебное разбирательство и принятие решения в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины о финансировании терроризма и притеснении крымско-татарского народа. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

По ее словам, риторика Кремля за последние два года не изменилась. «Они только расширили свою "презентацию", а все остальное было ожидаемо. Это типичная их позиция: они продолжают называть революцию "мятежом", они продолжают рассказывать о нашей "гражданской войне"», – отмечает Зеркаль.

Российская делегация настаивает на том, что Международный суд ООН не имеет права вести этот судебный процесс по иску Украины против РФ.

«Если суд станет на сторону Украины, конвенция расширится на дела, о которых в ней нет речи. Это будет разрушительное решение как для этого документа, так и для тех, кого он должен защищать. Нас удивляет определение украинской стороной этнической группы, которое сводится к чисто политическим элементам. Поддержка такой позиции приведет к маргинализации мониторинговой системы, которая сейчас господствует в мире», – заявил представитель делегации РФ в суде ООН Григорий Лукьянцев.

Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила, что суду еще нужно будет время для принятия решения. «Это до конца года, а после этого россиянам будут даны еще 13 месяцев на подготовку меморандума. Это все делается, чтобы затянуть процесс», – прокомментировала украинский дипломат.

Сегодня, 4 июня, свои аргументы в Международном суде ООН представит украинская делегация.

Ранее сообщалось, что в Международном уголовном суде ООН в Гааге (Нидерланды) 3 июня началось слушание по иску Украины против России. Первыми выступили представители делегации РФ, поскольку Россия поставила под сомнение юрисдикцию суда.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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