Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон. Новости

Президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу в Вашингтон. Об этом рассказал внештатный советник президента Украины Борис Тизенгаузен.
«Скорее всего, встреча будет после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, которые планируют встретиться во время саммита "Большой двадцатки". Но сам факт, что администрация Дональда Трампа первой приглашает Зеленского в США для проведения встречи, говорит о том, что Зеленскому предоставлен уже определенный кредит доверия США», – сказал он.
«Мне кажется, что администрация Белого дома надеется сдвинуть некий сложный и для них, в том числе, вопрос с мертвой точки», – продолжил Тизенгаузен.
Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретятся в конце июня в Японии на полях саммита «Большой двадцатки», где обговорят ситуацию на Донбассе и в Украине в целом. По мнению украинского политолога Владимира Фесенко, встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина состоится не раньше августа.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радио свобода»
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