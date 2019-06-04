Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон. Новости

Президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу в Вашингтон. Об этом рассказал внештатный советник президента Украины Борис Тизенгаузен.

«Скорее всего, встреча будет после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, которые планируют встретиться во время саммита "Большой двадцатки". Но сам факт, что администрация Дональда Трампа первой приглашает Зеленского в США для проведения встречи, говорит о том, что Зеленскому предоставлен уже определенный кредит доверия США», – сказал он.

«Мне кажется, что администрация Белого дома надеется сдвинуть некий сложный и для них, в том числе, вопрос с мертвой точки», – продолжил Тизенгаузен.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретятся в конце июня в Японии на полях саммита «Большой двадцатки», где обговорят ситуацию на Донбассе и в Украине в целом. По мнению украинского политолога Владимира Фесенко, встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина состоится не раньше августа.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радио свобода»

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