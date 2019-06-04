Как война на Донбассе изменила жизнь людей: Истории переселенцев. Новости

Страх перед войной, плен и неопределенность – такие эмоции пришлось переживать жителям Донбасса с 2014 года. Почти 40 личных историй о страхе перед войной, разрушении семейных связей и обычной жизни жителей Донбасса представлены на выставке в Киеве под символичным названием – «На изломе» («На зламі»). Экспозиция открылась 3 июня.

По словам соорганизатора выставки Владимира Щербаченко, выставка посвящена изменениям, которые произошли в жизни мирного населения из-за войны на Донбассе. «Эти 14 стендов иллюстрируют условные изломы, изломы в жизни людей», – сказал он.

Переломным 2014 год стал и для жителя Луганска Евгения. За проукраинскую позицию в родном городе он попал в плен к членам незаконных вооруженных формирований «ЛНР». После освобождения из плена мужчине пришлось покинуть дом и переехать в Херсон, а потом – в Одессу. Но из-за отсутствия денег и безработицы переселенцу пришлось сменить профессию.

«До войны я два года работал в исполкоме, а когда переехал, пришлось все начинать сначала – был и грузчиком, и раздавал листовки. Пришлось начинать жизнь с чистого листа. Потеряны все социальные связи, минимальное количество денег», – вспоминает Евгений.

Теперь он и сам помогает обустроиться переселенцам из Донбасса на подконтрольной Украине территории.

Как рассказала документалист Екатерина Котлярова, таких историй, как у Евгения, сотни. Она фиксирует факты нарушения прав человека, на выставке представлены несколько ее интервью с переселенцами из Донбасса.

«Украинцы должны знать о том, что в XXI веке оказалось, что у нас могут быть подвалы, у нас могут быть пытки, внесудебные казни. Для большинства – это дикость, и многие в это просто не верят», – отмечает она.

Некоторые истории переселенцев на выставке можно послушать. «Мы думали о том, чтобы дать голос самим людям, высказаться. За 5 лет участники коалиции насобирали огромный пласт информации, и мы думали о том, как это можно представить», – сообщил соорганизатор выставки Антон.

Выставка посвящена 5-й годовщине вооруженного конфликта на Донбассе. Ознакомиться с экспозицией можно в музее «Золотые ворота» в Киеве по адресу: ул. Владимирская, 40А. Выставка будет работать до 9 июня.

Планируется, что с середины июня эта выставка откроется в библиотеке Киевского политехнического института, потом экспозиция отправится на Донбасс, а после – в другие регионы Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»