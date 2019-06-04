Адвокат сообщил, сколько времени у России для освобождения украинских моряков. Новости

Россия должна выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву и освободить украинских военнопленных до 25 июня. Об этом сообщил адвокат украинских военнопленных моряков Николай Полозов.

«Трибунал дал 1 месяц – срок до 25 июня на то, чтобы Россия предоставила отчет о выполнении решения трибунала. Решение трибунала состоит из двух пунктов. Первый – это немедленно вернуть захваченные военные корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу". Второе – немедленно освободить 24 члена экипажей этих кораблей и вернуть их в Украину», – сказал он.

«Российские власти сейчас оказались в достаточно сложной ситуации, потому что за все 26 дел, которые были рассмотрены трибуналом, ни одно государство не посмело не исполнить решение трибунала», – добавил Полозов.

Правозащитник напомнил, что прецедент с Россией, связанный с решением Международного трибунала ООН по морскому праву уже был – с судном Greenpeace, ситуация была почти аналогичная, что и с Украиной, но РФ в течение месяца решение трибунала выполнила, амнистировав осужденных в РФ членов экипажа захваченного иностранного судна.

«Что касается наших моряков, трибунал не обязал Россию прекратить уголовное дело в отношении них, тем самым дав лазейку, чтобы Россия могла "сохранить лицо", но выполнить решение трибунала», – отмечает адвокат.

«Незаконное пересечение государственной границы организованной группой лиц, а именно в этом обвиняют наших моряков является тяжким преступлением [в РФ]. И по российскому внутреннему законодательству, если обвиняемый в тяжком преступлении находится за пределами РФ, суд может вынести приговор в его отсутствие. То есть трибунал предлагает России изменить меру пресечения морякам, вернуть их в Украину, а дальше – если действительно необходимо установить факт нарушения границы, пожалуйста, расследуйте, но без моряков – заочно», – пояснил юрист.

Как сообщалось ранее, Международный трибунал ООН по морскому праву в немецком городе Гамбург обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда. Москва нервно отреагировала на это решение. В МИД Украины заявили, что рассчитывают на скорейшее выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому Москва обязана освободить три украинских корабля и 24 моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. При этом, 27 мая российский суд продлил арест украинским морякам.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

В связи с обострением ситуации с 26 ноября по 26 декабря в 10-ти областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение. Президент Украины военное положение не продлил.

24 военнопленных украинских моряка, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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