Сводка из зоны ООС за 3 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 13 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:
- вблизи Новоселовки Второй – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- в районе Верхнеторецкого – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм;
- вблизи Авдеевки – из минометов калибром 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;
- в районе Каменки – из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок ЗУ-23-2 и станковых противотанковых гранатометов;
- вблизи Песок – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе Новотроицкого – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Водяного – из автоматических станковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:
- вблизи Попасной – из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Новозвановки – из минометов калибром 82 мм, вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем.
С начала текущих суток противник обстреливал украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:
- вблизи Авдеевки – из минометов калибром 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- в районе Опытного – из станковых противотанковых гранатометов.
В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 6 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Калиново и Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.), сел Новоалександровка и Голубовское. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».
На момент подготовки материала в «ДНР» не озвучили свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения.
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