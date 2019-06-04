Сводка из зоны ООС за 3 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 13 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Новоселовки Второй – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Верхнеторецкого – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм;

вблизи Авдеевки – из минометов калибром 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;

в районе Каменки – из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок ЗУ-23-2 и станковых противотанковых гранатометов;

вблизи Песок – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Новотроицкого – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Водяного – из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

вблизи Попасной – из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Новозвановки – из минометов калибром 82 мм, вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем.

С начала текущих суток противник обстреливал украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

вблизи Авдеевки – из минометов калибром 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Опытного – из станковых противотанковых гранатометов.

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 6 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Калиново и Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.), сел Новоалександровка и Голубовское. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».

На момент подготовки материала в «ДНР» не озвучили свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения.