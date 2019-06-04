Ситуация в пунктах пропуска утром 4 июня: Проезда ожидали 105 авто. Новости

Сегодня утром, 4 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 3 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 36,3 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8575 человек и 1155 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7460 человек и 1385 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6475 человек и 1225 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3110 человек и 730 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10690 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 105 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/35;

КПВВ «Марьинка» – 0/30;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/20;

КПВВ «Гнутово» – 0/0.

На момент подготовки материала очевидцы о ситуации на КПВВ в соцсетях не сообщали.