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Ситуация в пунктах пропуска утром 4 июня: Проезда ожидали 105 авто. Новости

Ситуация в пунктах пропуска утром 4 июня: Проезда ожидали 105 авто

ДН

04.06.19 08:59dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 4 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 3 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 36,3 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 8575 человек и 1155 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 7460 человек и 1385 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 6475 человек и 1225 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 3110 человек и 730 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 10690 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 105 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 20/35;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/30;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 0/20;
  • КПВВ «Гнутово» – 0/0.

На момент подготовки материала очевидцы о ситуации на КПВВ в соцсетях не сообщали.

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