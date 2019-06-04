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Швейцария направила на неподконтрольную часть Донбасса более 445 тонн гуманитарной помощи. Новости

Швейцария направила на неподконтрольную часть Донбасса более 445 тонн гуманитарной помощи

04.06.19 09:49dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Швейцарское агентство развития и сотрудничества направило на неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса более 445 тонн реагентов для очистки воды. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовали 23 грузовика с гуманитарной помощью от Швейцарского агентства развития и сотрудничества. Для жителей временно оккупированного Донбасса направлены химические реагенты для очистки воды общей массой 445,24 тонны», – сказано в сообщении.

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