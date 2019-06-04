Привлечение средств на восстановление Донбасса может затянуться на годы, – эксперт. Новости

Первый президент Украины Леонид Кравчук, апеллируя к Будапештскому меморандуму, высказал идею о необходимости создания международного специального фонда для восстановления Донбасса. Украина финансово неспособна заниматься восстановлением, однако прежде чем привлекать средства, неподконтрольные украинским властям территории нужно вернуть под контроль. Такое мнение в комментарии «Донецким новостям» высказал военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, Украина финансово неспособна восстановить разворованную незаконными вооруженными формированиями временно неподконтрольную часть Донбасса самостоятельно. «Именно поэтому Леонид Макарович призывает вспомнить о Будапештском меморандуме и призвать страны, которые не сумели гарантировать территориальную целостность Украины, хотя бы поучаствовать в восстановлении», – отметил военный обозреватель.

При этом он считает, что для начала нужно вернуть Донбасс. «А потом кого-то заинтересовать вкладывать в него деньги. А вот это может затянуться на годы, если вообще увенчаться успехом (я имею в виду привлечение средств). Пример – трастовые фонды НАТО для помощи Украине. Взносы туда требовались небольшие, а, по меркам государств, и вовсе копеечные, но наполнялись эти фонды с большим "скрипом"», – сообщил Попович.

С мнениями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Такой "траст" нам не нужен: Эксперты оценили идею создания фонда для восстановления Донбасса».

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