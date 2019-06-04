В ОБСЕ сообщили о ранении жительницы неподконтрольных Пикуз. Новости

В неподконтрольных украинским властям Пикузах (до переименования – Коминтерново, Волновахский р-н, Донецкая обл.) пожилая женщина получила осколочные ранения. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 3 июня.

«2 июня в жилом доме на ул. Ахматовой, 45, в центральной части н. п. Пикузы (быв. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя), наблюдатели видели женщину (65 лет), у которой на шее, плечах и верхней части спины было приблизительно 15 порезов, в некоторых из которых были фрагменты алюминиевых осколков. По оценке фельдшера СММ, ранения возникли в результате попадания осколков. По словам женщины, вечером 1 июня она работала на участке рядом с домом, когда услышала поблизости взрыв, а через несколько секунд она услышала позади себя еще один взрыв и упала на землю (из соображений безопасности наблюдатели не смогли осмотреть предполагаемое место разрыва снаряда)», – сказано в отчете.

Женщина также сообщила наблюдателям Миссии, что муж отвез ее к врачу в Пикузах, где ей оказали первую помощь.

«Находясь в месте происшествия, члены патруля Миссии слышали 2 выстрела из стрелкового оружия на расстоянии ориентировочно 500 м к западу», – добавили в СММ ОБСЕ.