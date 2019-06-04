Годовщина штурма Луганского погранотряда: Как это было. Новости

2 июня 2014 года в 3:00 члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР» начали штурм пограничного отряда в Луганске. Об этом рассказал майор Луганского пограничного отряда Владимир Пличенко, участвовавший в обороне ведомства.

По его словам, до штурма Луганского погранотряда, в городе уже было захвачено здание СБУ, где базировались члены НВФ. «Они время от времени нападали на военные части для получения оружия, боеприпасов и необходимой техники, чтобы укрепиться и держать город, потому что они понимали, что времени у них мало – могла вскоре поступить команда украинским военным о разгоне и арестах НВФ», – вспоминает он.

Украинским пограничникам предлагали перейти на сторону «ЛНР», но они не согласились. «К штурму мы готовились заранее, но дату и время не знали», – отмечает Пличенко.

Очевидцем событий 2 июня 2014 года стал и режиссер телеканала «UA: Донбасс», переселенец из Луганска Сергей Бондаренко. Его дом находился по соседству с Луганским погранотрядом. «В 4 утра началась стрельба. Кто не знает, тот не знает, что такое продрать глаза, а рядом идет автоматная стрельба, потом и пулеметная. И крики: "Сдавайтесь!" Кому это, стало понятно потом. Так начался штурм пограничного отряда», – рассказывает он.

«Снайперы располагались в подвалах, минометчики – на крышах домов. В квартиры дома, который непосредственно примыкал к пограничному отряду вламывались вооруженные сепаратисты и говорили жителям: Быстро ведите нас на балкон, мы посмотрим, удобно ли оттуда вести стрельбу», – продолжил Бондаренко.

Житель Луганска добавил, что покинуть город вечером 2 июня 2014 года ему предложил сосед, отметив, что снайперам НВФ в темноте работать неудобно и другого шанса не будет.

Майор Луганского пограничного отряда Владимир Пличенко сообщил, что члены НВФ применяли против украинских пограничников не только оружие, но и пытались психологически их сломить.

«В то время у нас проходили службу около 50 мобилизованных мужчин. Сепаратисты где-то достали данные этих людей и обзвонили их родителей. Сделали так, чтоб они приехали на этот штурм. Кто не мог приехать, они сами привезли. Эти родители во время пауз в период штурма, в перемирие, подходили к погранотряду и в громкоговоритель говорили: "Отпустите наших детей". Плюс вместе с этими главарями [НВФ] говорили: "Выходите и сдавайте оружие"», – рассказывает он.

В 12:00 2 июня 2014 года было объявлено перемирие в связи с тем, что было много раненых с обеих сторон. «Была возможность вывезти наших раненых, в том числе и меня. 2 июня во время несения службы я получил ранение. Пока вывозили раненых, родители зашли и около 15 мобилизованных военнослужащих вышли к родителям. Больше никто не покидал пограничный отряд», – отмечает Пличенко.

Луганские пограничники 2 июня 2014 года удерживали оборону под гимн Украины, который раздавался из громкоговорителей на протяжение 4-х часов. В этот день были ранены 7 пограничников. «3 и 4 июня раненых уже не было. Погибших у нас не было», – сообщил участник обороны Луганского погранотряда.

4 июня 2014 года украинские пограничники по приказу командования оставили Луганский пограничный отряд и были передислоцированы. Военная база была захвачена членами НВФ «ЛНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»