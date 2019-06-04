На Луганщине за взятку будут судить одного из начальников Службы автомобильных дорог. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) местной прокуратурой направлено в суд обвинительное заключение в уголовном производстве в отношении начальника одного из отделов Службы автомобильных дорог Луганщины по факту получения взятки. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«В сентябре 2018 года чиновник, злоупотребляя своим служебным положением, получил неправомерную выгоду в размере 4 тыс. грн за содействие в подготовке и оформлении технической документации для выполнения работ по обустройству объекта сервиса на автомобильной дороге государственного значения. Средства были перечислены на банковский счет родственника», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, руководителю отдела Службы автомобильных дорог в Луганской области инкриминируется ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды за совершение в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленного ему служебного положения).

В случае доказательства его вины мужчине грозит наказание в виде штрафа от 1 тыс. до 1,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок от 2 до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.