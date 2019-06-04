На Донетчине задержали подозреваемого в изнасиловании. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) в понедельник, 3 июня, около 11 часов вооруженный ножом мужчина напал на 18-летнюю девушку и изнасиловал ее. В тот же день полицейские установили личность насильника, а сегодня утром задержали его, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

«Девушка хорошо запомнила приметы своего обидчика, по которым оперативники установили и задержали злоумышленника. Им оказался 28-летний ранее судимый житель Славянска. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», – рассказали в полиции.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч. 1 ст. 152 УК Украины (изнасилование), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.