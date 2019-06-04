На Донетчине за убийство мужчины арестован житель Дружковки. Новости

На Донетчине на 60 суток арестован житель Дружковки, который нанес смертельный удар деревянной битой обидчику своей матери. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, мужчине объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства. «В ночь на 30 мая в Дружковке две продавщицы киоска, передавая друг другу смену, употребляли спиртные напитки на рабочем месте в компании сожителя одной из них. Во время посиделок мужчина стал упрекать 64-летнюю женщину, которая сдала смену, в том, что она якобы ворует из киоска товар и денежные средства, чем "подставляет" его сожительницу перед владельцем торговой точки», – говорится в сообщении.

«После взаимного обмена нецензурной бранью и ударами по голове женщина побежала домой, разбудила 42-летнего сына и пожаловалась на своего обидчика. Вооружившись деревянной битой, мужчина решил отомстить за нанесенные матери обиды. Вместе с ней он пришел к киоску, оттолкнул женщину, которая открыла им дверь, и ударил ее спящего сожителя битой в височно-затылочную область головы. Не приходя в сознание, 48-летний потерпевший скончался на месте», – сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается.

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